MMORPG Broken Ranks отметит свой второй день рождения крупным обновлением Shadow of Hope

Последнее обновление для Broken Ranks выйдет 25 января. В это время игра будет праздновать свой второй день рождения, и студия Whitemoon Games, ответственная за игру, уверяет, что это будет самый большой патч в ее истории. Ниже вы можете посмотреть тизер-трейлер грядущего контента. Он короткий, но атмосферный.

К сожалению, пока мало что известно о контенте, который игроки получат с грядущим обновлением. Разработчики намерены постепенно раскрывать информацию о новых элементах Shadow of Hope - вплоть до дня запуска.

Broken Ranks - это условно-бесплатная MMORPG, действие которой разворачивается в фантастическом и мрачном мире Таэрна. Бой в игре пошаговый, а исследование происходит в изометрическом виде. Игра является ремейком The Pride of Taern 2010 года.