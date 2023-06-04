Разработчики MMORPG Broken Ranks раскрыли вторую часть серьёзных улучшений снаряжения и более жестких боссов ©

Whitemoon Games заявляет, что планирует еще большие изменения в Broken Ranks, но студия сначала объявила, что продолжит серьёзные улучшения снаряжения к концу июня. Кроме того, игроки смогут выбирать из нескольких уровней сложности для сражений с боссами, чего очень ждало сообщество.

В заявлении основатель студии Кшиштоф Данилевич сказал:

«Первая часть улучшения снаряжения, реализованная в апреле, была встречена более тепло, чем ожидалось. Игроки, как никогда раньше, сражались с боссами, чтобы получить увеличивающие силу дрифты, соответствующие видению их персонажей. Видеть, как они подбирают снаряжение, а также пробуют новые билды, было потрясающе. Это было нашей целью, и теперь наступает второй этап».

Студия сообщила, что на следующем этапе обновления все легендарное, эпическое и комплектное снаряжение получат уровень качества, выраженный украшениями. Каждая часть снаряжения может иметь до девяти из них, разделенных на три этапа по три украшения в каждом. Снаряжение с большим количеством украшений можно получить с помощью добычи или крафта. Эта новая система дает игрокам свободу настраивать свое снаряжение, назначая сопротивления, усиления или даже специальные эффекты.

Касательно дополнительных уровней сложности для некоторых инстансов с боссами, Данилевич пояснил:

«Мы долго думали об этом, но сначала нужно было доработать наиболее важные элементы переделки снаряжения, чтобы все подошло друг к другу. Речь идет не только о добавлении контента, но и о новых задачах для ветеранов и новых возможностях для тех, кто предпочитает играть в небольших группах. Чтобы дать последним что-то особенное, легкие инстансы также будут предлагать бонусный опыт для питомцев, которые помогают игрокам в бою».