Broken Roads снова отложена: новое окно релиза ролевой игры назначено на начало 2024 года

Повествовательная пошаговая ролевая игра Broken Roads в очередной раз отложена, о чем стало известно из последнего обновления от разработчика Drop Bear Bytes и издателя Versus Evil. Несмотря на несколько лет разработки, игра, к сожалению, неоднократно срывала запланированный релиз. Недавно релиз Broken Roads был запланирован на 13 ноября 2023 года.
В недавно опубликованном сообщении от Drop Bear Bytes команда разработчиков рассказала о том, что с 2019 года они посвятили бесчисленное количество часов разработке, устранению неполадок и корректировке отзывов игроков. Они сообщили, что, несмотря на то, что игра все еще находится в планах на запуск, они решили еще раз отложить релиз, чтобы дать дополнительное время на полировку и необходимые ресурсы QA. Таким образом, выход Broken Roads ожидается примерно в начале 2024 года.
Drop Bear Bytes также сообщила, что Broken Roads теперь полностью завершена и будет длиннее, чем ожидалось ранее. Теперь в игре около 30 часов геймплея и почти 400 000 слов диалогов, что подчеркивает, как много времени заняло тестирование игры.
Хотя некоторые поклонники выразили разочарование по поводу задержки, учитывая почти 5-летний путь разработки игры, многие отнеслись к этому решению с пониманием и поддержкой. Они верят, что дополнительное время на доработку приведет к успешному запуску Broken Roads.
Broken Roads - это амбициозный проект с инновационными возможностями, позволяющими создать уникальный и настраиваемый игровой процесс, сохранив при этом классические элементы RPG. Игра предлагает широкие возможности развития персонажа, а также уникальную систему морали, которая отходит от общепринятых понятий добра и зла, фокусируясь на философских взглядах персонажа.
Broken Roads скоро выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Желающие могут добавить игру в список желаний в Steam и Xbox Store, чтобы получить уведомление, как только она станет доступна для покупки.
"Повествовательная пошаговая ролевая игра Broken Roads в очередной раз отложена"
Пусть спокойно завершают, лучше немного подождать, но, получить законченную и рабочую игру. Дюже хочется, чтобы у них всё получилось, уж больно неплохая задумка.
"Broken Roads - это амбициозный проект с инновационными возможностями, позволяющими создать уникальный и настраиваемый игровой процесс, сохранив при этом классические элементы RPG. Игра предлагает широкие возможности развития персонажа, а также уникальную систему морали, которая отходит от общепринятых понятий добра и зла, фокусируясь на философских взглядах персонажа."
Практика показывает, что перенос игры вообще никак не влияет на её законченность и завершенность. Перенос - это всегда маркетинг, стратегия, попытка прощупать реакцию и отклик в соцсетях, прогрев публики на ощущение значимости и амбициозности проекта, ссанина в уши и т.д.
Вот не лень тебе текст выделать в простых комментариях.
Вот ты статьи так писали, те же рецензии на игры, а не просто тонну молока.
Печалька, думал выйдет, поиграю. Эх... Ну, посмотрим, пойдет ли на пользу этот перенос?
трышак отложили во пичаль , fallout первый или тактикс и то лучше выглядит этого ущербства
А я удивляюсь переведённому на русский язык описанию и гифкам,но отсутствию этого самого русского в списке поддерживаемых языков,тоже что-ли в полёте переобулись и вырезали перевод из-за войны?