Broken Roads снова отложена: новое окно релиза ролевой игры назначено на начало 2024 года

Повествовательная пошаговая ролевая игра Broken Roads в очередной раз отложена, о чем стало известно из последнего обновления от разработчика Drop Bear Bytes и издателя Versus Evil. Несмотря на несколько лет разработки, игра, к сожалению, неоднократно срывала запланированный релиз. Недавно релиз Broken Roads был запланирован на 13 ноября 2023 года.

В недавно опубликованном сообщении от Drop Bear Bytes команда разработчиков рассказала о том, что с 2019 года они посвятили бесчисленное количество часов разработке, устранению неполадок и корректировке отзывов игроков. Они сообщили, что, несмотря на то, что игра все еще находится в планах на запуск, они решили еще раз отложить релиз, чтобы дать дополнительное время на полировку и необходимые ресурсы QA. Таким образом, выход Broken Roads ожидается примерно в начале 2024 года.

Drop Bear Bytes также сообщила, что Broken Roads теперь полностью завершена и будет длиннее, чем ожидалось ранее. Теперь в игре около 30 часов геймплея и почти 400 000 слов диалогов, что подчеркивает, как много времени заняло тестирование игры.

Хотя некоторые поклонники выразили разочарование по поводу задержки, учитывая почти 5-летний путь разработки игры, многие отнеслись к этому решению с пониманием и поддержкой. Они верят, что дополнительное время на доработку приведет к успешному запуску Broken Roads.

Broken Roads - это амбициозный проект с инновационными возможностями, позволяющими создать уникальный и настраиваемый игровой процесс, сохранив при этом классические элементы RPG. Игра предлагает широкие возможности развития персонажа, а также уникальную систему морали, которая отходит от общепринятых понятий добра и зла, фокусируясь на философских взглядах персонажа.

Broken Roads скоро выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Желающие могут добавить игру в список желаний в Steam и Xbox Store, чтобы получить уведомление, как только она станет доступна для покупки.