Для Broken Roads вышел хотфикс 1.40.7. Разработчики приняли отзывы к сведению и не собираются бросать проект

Drop Bear Bytes выпустила первое обновление для ролевой игры Broken Roads. Также команда сообщает, что все отзывы и предложения были приняты к сведению и в ближайшее время будут внесены новые улучшения, а также составлена дорожная карта.

Мы понимаем, что некоторые из вас могли разочароваться в Broken Roads по разным причинам, например, из-за отсутствия боев, междометий компаньонов и многого другого. Тем не менее, мы хотим сообщить вам, что слышим вас, понимаем ваше разочарование и не собираемся никуда уходить.

Вот некоторые улучшения и исправления 1.40.7: