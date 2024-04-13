Для Broken Roads вышел хотфикс 1.40.7. Разработчики приняли отзывы к сведению и не собираются бросать проект

Drop Bear Bytes выпустила первое обновление для ролевой игры Broken Roads. Также команда сообщает, что все отзывы и предложения были приняты к сведению и в ближайшее время будут внесены новые улучшения, а также составлена дорожная карта.
Мы понимаем, что некоторые из вас могли разочароваться в Broken Roads по разным причинам, например, из-за отсутствия боев, междометий компаньонов и многого другого. Тем не менее, мы хотим сообщить вам, что слышим вас, понимаем ваше разочарование и не собираемся никуда уходить.
Вот некоторые улучшения и исправления 1.40.7:
- Добавлен туториал по отступлению в бою с Barter Crew на Оркнейских высотах
- Игроки появляются ближе к цели на Оркнейских высотах
- Исправлена проблема, из-за которой в диалоге в русском переводе отображалось "PlayerState.CharacterName"
- Улучшен размер шлема и точки взаимодействия с ним в Оркнейских высотах, чтобы улучшить историю происхождения Barter Crew
- Исправлена невыбираемая точка взаимодействия с палаткой в Оркнейских высотах
- Добавлены дополнительные SFX в меню и другие части пользовательского интерфейса
- Сделано более четкое указание на местонахождение верблюжьей повозки во время истории создания Barter Crew: камера панорамируется на нее
- Добавлена дополнительная озвучка Фриды Ламм в начале истории создания Barter Crew
- Исправлено, что некоторые враги не сбрасывали здоровье и лут при случайных встречах
- Исправлена проблема, из-за которой вы не могли сказать Шону, что Бити удобно, прежде чем освободить Бити.
- Устранено несколько ошибочных выделений в циклопедии (например, инструмент), которые появлялись в диалоге в неправильном контексте.
- Исправлена точка взаимодействия с Мэд в Мерредине, чтобы вы стояли рядом с ней.
- Решена проблема, из-за которой некоторые цели не обновлялись корректно при освобождении Коннора во время выполнения квеста "Мера Скотта".
Игроки, играть стоит или лучше патчи ждать?
Имхо, нет. Это вообще не ролевая игра даже, а скорее адвенчура, очень линейная к тому же. Боевка топорная, перевод машинный без какой-либо редактуры и куча заданий типа "подай-принеси" и "иди-убей". Патчами что-то поправят, но основа у игры очень так себе, тут только переделка хотя бы половины игры поможет (а я сомневаюсь что этим будут заниматься). После Wasteland 2-3 и Shadowrun Returns сплошное разочарование.
Эх, думал игра будет хотя бы как Wasteland 3, только с рисованной графикой.... жаль что и близко не оно-))
Чё со статьей? Это нейросеть делала? Жуткая ахинея, вы бы хоть читали это после того как сгенерировали. Пздц просто