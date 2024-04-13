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Broken Roads 10.04.2024
Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Постапокалипсис
7 117 оценок

Для Broken Roads вышел хотфикс 1.40.7. Разработчики приняли отзывы к сведению и не собираются бросать проект

Procy_on
Новости

Drop Bear Bytes выпустила первое обновление для ролевой игры Broken Roads. Также команда сообщает, что все отзывы и предложения были приняты к сведению и в ближайшее время будут внесены новые улучшения, а также составлена дорожная карта.

Мы понимаем, что некоторые из вас могли разочароваться в Broken Roads по разным причинам, например, из-за отсутствия боев, междометий компаньонов и многого другого. Тем не менее, мы хотим сообщить вам, что слышим вас, понимаем ваше разочарование и не собираемся никуда уходить.

Вот некоторые улучшения и исправления 1.40.7:

  • Добавлен туториал по отступлению в бою с Barter Crew на Оркнейских высотах
  • Игроки появляются ближе к цели на Оркнейских высотах
  • Исправлена проблема, из-за которой в диалоге в русском переводе отображалось "PlayerState.CharacterName"
  • Улучшен размер шлема и точки взаимодействия с ним в Оркнейских высотах, чтобы улучшить историю происхождения Barter Crew
  • Исправлена невыбираемая точка взаимодействия с палаткой в Оркнейских высотах
  • Добавлены дополнительные SFX в меню и другие части пользовательского интерфейса
  • Сделано более четкое указание на местонахождение верблюжьей повозки во время истории создания Barter Crew: камера панорамируется на нее
  • Добавлена дополнительная озвучка Фриды Ламм в начале истории создания Barter Crew
  • Исправлено, что некоторые враги не сбрасывали здоровье и лут при случайных встречах
  • Исправлена проблема, из-за которой вы не могли сказать Шону, что Бити удобно, прежде чем освободить Бити.
  • Устранено несколько ошибочных выделений в циклопедии (например, инструмент), которые появлялись в диалоге в неправильном контексте.
  • Исправлена точка взаимодействия с Мэд в Мерредине, чтобы вы стояли рядом с ней.
  • Решена проблема, из-за которой некоторые цели не обновлялись корректно при освобождении Коннора во время выполнения квеста "Мера Скотта".
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ratte88

Игроки, играть стоит или лучше патчи ждать?

0
Night Driving Avenger

Имхо, нет. Это вообще не ролевая игра даже, а скорее адвенчура, очень линейная к тому же. Боевка топорная, перевод машинный без какой-либо редактуры и куча заданий типа "подай-принеси" и "иди-убей". Патчами что-то поправят, но основа у игры очень так себе, тут только переделка хотя бы половины игры поможет (а я сомневаюсь что этим будут заниматься). После Wasteland 2-3 и Shadowrun Returns сплошное разочарование.

0
Злой Дух Ямбуя

Эх, думал игра будет хотя бы как Wasteland 3, только с рисованной графикой.... жаль что и близко не оно-))

0
ReadySelwyn

Чё со статьей? Это нейросеть делала? Жуткая ахинея, вы бы хоть читали это после того как сгенерировали. Пздц просто

0