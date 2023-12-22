Издатель Broken Roads и The Banner Saga объявил о закрытии

Филиал tinyBuild - Versus Evil - прекращает свою деятельность, объявила компания. Издательство в Балтиморе было основано в сентябре 2013 года и с тех пор выпустило ряд игр от независимых игроделов. Например, компания помогла с издательством трилогии The Banner Saga и готовило к выпуску ролевое приключение Broken Roads. У Versus Evil еще есть несколько грядущих игр, включая Monolith: Requiem of the Ancients и Lil' Guardsman. На данный момент неизвестно, будет ли их выпускать материнская компания tinyBuild, или же им придется искать нового издательского партнера.
"Сегодня печальный день", - говорится в твите компании. "После 10 замечательных лет Versus Evil закрывает свои двери. Мы любили привозить вам лучшие инди-игры, которые мы могли найти, и разделить так много счастливых воспоминаний с вами, нашим удивительным сообществом! От всего сердца СПАСИБО ВАМ за все!".
По словам руководителя производства Versus Evil Лэнса Джеймса, "это не было решением или выбором Versus Evil".
Чёрт, надеюсь, Broken Roads всё же выйдет.
Тоже на это надеюсь.