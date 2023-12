Издатель Broken Roads и The Banner Saga объявил о закрытии

Филиал tinyBuild - Versus Evil - прекращает свою деятельность, объявила компания. Издательство в Балтиморе было основано в сентябре 2013 года и с тех пор выпустило ряд игр от независимых игроделов. Например, компания помогла с издательством трилогии The Banner Saga и готовило к выпуску ролевое приключение Broken Roads. У Versus Evil еще есть несколько грядущих игр, включая Monolith: Requiem of the Ancients и Lil' Guardsman. На данный момент неизвестно, будет ли их выпускать материнская компания tinyBuild, или же им придется искать нового издательского партнера.

"Сегодня печальный день", - говорится в твите компании. "После 10 замечательных лет Versus Evil закрывает свои двери. Мы любили привозить вам лучшие инди-игры, которые мы могли найти, и разделить так много счастливых воспоминаний с вами, нашим удивительным сообществом! От всего сердца СПАСИБО ВАМ за все!".

По словам руководителя производства Versus Evil Лэнса Джеймса, "это не было решением или выбором Versus Evil".