В новом видео постапокалиптической сюжетной ролевой игры Broken Roads рассказывается о происхождении персонажа

Независимая игровая студия Drop Bear Bytes опубликовала совершенно новое видео, представляющее одну из историй происхождения игровых персонажей для их предстоящей изометрической ролевой игры Broken Roads, в преддверии ее выхода на консолях Steam, PlayStation и Xbox.

Действие игры разворачивается в постапокалиптической глубинке Австралии. Игроки смогут выбирать между одним из четырех классов: «Наемник», «Бартерная команда», «Джакару» и «Геодезист». В этом последнем видео рассказывается о Джекару, которого вырастил менеджер удаленной станции после того, как родители бросили его туда. После того, как сотрудники станции научили Джекару охотиться, использовать инструменты и ухаживать за животными, они были убиты рейдерами. Теперь Джекару находятся в движении, ищут новое место для поселения, используя навыки, которым их научили, чтобы выжить.

Broken Roads — это повествовательная ролевая игра, которая привносит исследование, стратегические пошаговые бои и значимые философские решения в совершенно новый австралийский постапокалиптический сеттинг. Broken Roads умело сочетает традиционные и совершенно новые элементы ролевой игры с бесклассовой системой, предлагающей практически неограниченные возможности развития персонажей, построенные на основе четырех философий: гуманистической, утилитарной, макиавеллистской и нигилистической. Кроме того, игра представляет игрокам оригинальную систему морали: Моральный компас, благодаря которому варианты диалога и решения квестов влияют и находятся под влиянием философских взглядов персонажа и трудных решений, которые он принимает на своем пути.

Все локации Broken Roads достоверно воссозданы благодаря тому, что команда посещала города и достопримечательности Западной Австралии и делала фотографии, видео и аудиозаписи, чтобы они выглядели максимально правдоподобно. Более того, даже атмосферный саундтрек к игре, написанный Тимом Сандерлендом, состоит из инструментов, изготовленных из повседневных предметов, что придает игре совершенно уникальный и неповторимый тон.