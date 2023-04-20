Боевой рогалик Brotato выйдет на Switch ©

Студия Blobfish официально объявила о намерении выпустить шутер-рогалик Brotato на гибридной консоли Switch, где этой игре самое место. С датой релиза разработчики пока не определились, но игра должна выйти в Nintendo eShop одновременно с ранее анонсированной версией для PC (Steam) до конца 2023 года.

Brotato — аренный шутер с элементами «рогалика», в котором вы играете за вооруженную картофелину, дающую отпор ордам пришельцев. Берите до 6 видов оружия, выбирайте черты и предметы, придумывайте тактику и выживайте до прибытия подмоги.

Отметим, что Brotato томится в Steam Early Access, обрастая новым контентом и избавляясь от багов, с 27 сентября 2022 года.