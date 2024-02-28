Оценки ремейка Brothers: A Tale of Two Sons оказались заметно хуже оригинала

Сегодня ночью на ПК и консолях состоится релиз обновленного издания одного из лучших платформеров прошлого поколения - Brothers: A Tale of Two Sons. Первые оценки от профессиональной прессы оказались весьма средними, хотя пользователи по достоинству оценили воплощение любимой игры с новой графикой. Журналисты также положительно оценили визуальные улучшения, однако после игры у них остались некоторые вопросы к разработчикам.
Согласно агрегатору оценок Metacritic, ремейку Brothers: A Tale of Two Sons был присвоен рейтинг в 78 баллов из ста на основе больше десятка обзоров от прессы. Судя по всему, новому изданию платформера не удалось достичь вершины оригинальной игры 2013 года. Тогда проект критики оценили заметно выше, и средний балл игре составляет 86 баллов из 100.
В рецензиях на обновленную версию платформера отмечается грамотная работа разработчиков, которым удалось поднять визуал Brothers: A Tale of Two и качество звукового сопровождения на совершенно новый уровень. По мнению журналистов, игра без преувеличения ощущается современной, и её картина может приятно удивить в самые разные моменты прохождения, однако при более детальном изучении будут заметны неприятные стороны оригинала. Из минусов критики выделили угонявшее взаимодействие игроков с предметами и слишком незаметные нововведения для оригинала. В целом, журналисты сошлись на том, что ремейк Brothers: A Tale of Two сбалансирован и предлагает красивый арт-дизайн, переработанные модели, увлекательное исследование и продуманные головоломки. Впрочем, не всё может пойти гладко, и некоторые могут столкнуться с техническими огрехами на релизе.
Оценки игры:
- DigitalTrends 5/5
- Godisageek 9/10
- Sector 8.5/10
- IGN 8/10
- SaudiGamer 8/10
- PressStart 8/10
- PC Gamer 85/100
- Destructoid 8/10
- VideoGamer 8/10
- NintendoLife 8/10
- Metacritic 83
- Opencritic 78
Игроки, которые первыми опробовали ремейк Brothers: A Tale of Two, были более благосклонны к игре. Пользователи в социальных сетях остались в восторге от графической составляющей и в особенности новой системы освещения, которая изменяет восприятие многих локаций.
Обновленная версия Brothers: A Tale of Two Sons выйдет уже этим вечером на ПК, PS5 и Xbox Series.
топчик
Художники постарались на славу. Однако игра не выглядела прямо уж совсем плохо, что бы её ремейкать. Она вполне смотрелась неплохо в стилизации своей. В любом случае рад за тех, кто любит эту игру и может насладиться ей по новому.
Потому что людям, есть с чем сравнивать, логично, что они постоянно будут обращаться к оригиналу. И все плевать на графику, будут смотреть на геймплей, и если он хуже, то никакая графика не спасет.
Очередной акт лицемерия. Ремастер TLOU2 получает 9-10, такое ощущение за само свое появление, но практически с 0 переделаная игра 7-8.
В свое время был потрясен игрой, после нее было чувство опустошенности, даже взял паузу, чтобы все переварить, ни во что другое не играл. Я верю в игры, как в искусство. И да. Я стал больше ценить брата и дорожить братской дружбой.)
Это вообще не платформер
В неё одному можно играть?