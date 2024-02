Оценки ремейка Brothers: A Tale of Two Sons оказались заметно хуже оригинала

Сегодня ночью на ПК и консолях состоится релиз обновленного издания одного из лучших платформеров прошлого поколения - Brothers: A Tale of Two Sons. Первые оценки от профессиональной прессы оказались весьма средними, хотя пользователи по достоинству оценили воплощение любимой игры с новой графикой. Журналисты также положительно оценили визуальные улучшения, однако после игры у них остались некоторые вопросы к разработчикам.

Согласно агрегатору оценок Metacritic, ремейку Brothers: A Tale of Two Sons был присвоен рейтинг в 78 баллов из ста на основе больше десятка обзоров от прессы. Судя по всему, новому изданию платформера не удалось достичь вершины оригинальной игры 2013 года. Тогда проект критики оценили заметно выше, и средний балл игре составляет 86 баллов из 100.

В рецензиях на обновленную версию платформера отмечается грамотная работа разработчиков, которым удалось поднять визуал Brothers: A Tale of Two и качество звукового сопровождения на совершенно новый уровень. По мнению журналистов, игра без преувеличения ощущается современной, и её картина может приятно удивить в самые разные моменты прохождения, однако при более детальном изучении будут заметны неприятные стороны оригинала. Из минусов критики выделили угонявшее взаимодействие игроков с предметами и слишком незаметные нововведения для оригинала. В целом, журналисты сошлись на том, что ремейк Brothers: A Tale of Two сбалансирован и предлагает красивый арт-дизайн, переработанные модели, увлекательное исследование и продуманные головоломки. Впрочем, не всё может пойти гладко, и некоторые могут столкнуться с техническими огрехами на релизе.

Оценки игры:

DigitalTrends 5/5

Godisageek 9/10

Sector 8.5/10

IGN 8/10

SaudiGamer 8/10

PressStart 8/10

PC Gamer 85/100

Destructoid 8/10

VideoGamer 8/10

NintendoLife 8/10

Metacritic 83

Opencritic 78

Игроки, которые первыми опробовали ремейк Brothers: A Tale of Two, были более благосклонны к игре. Пользователи в социальных сетях остались в восторге от графической составляющей и в особенности новой системы освещения, которая изменяет восприятие многих локаций.

Обновленная версия Brothers: A Tale of Two Sons выйдет уже этим вечером на ПК, PS5 и Xbox Series.