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Brothers in Arms: Road to Hill 30 28.02.2005
Экшен, Шутер, Тактика
8.5 189 оценок

Brothers in Arms: Road to Hill 30 получила новый пакет HD-текстур, который перерабатывает более 890 текстур

monk70
Новости

Моддер «FCH823» выпустил новый пакет HD-текстур для Brothers in Arms: Road to Hill 30, в котором переработано более 890 текстур. Для переработки текстур игры моддер использовал инструменты искусственного интеллекта. Большинство текстур были увеличены в 4 раза, тогда как некоторые текстуры с более низким разрешением были увеличены в 8 раз.

Если говорить более подробно, то в этом пакете переработаны текстуры персонажей, оружия, транспортных средств, зданий, листвы и многого другого. По сути, все текстуры были переработаны. Мало того, моддер переделал с нуля погоны 101-й воздушно-десантной дивизит.

Желающие могут загрузить этот пакет HD-текстур по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти сравнительные скриншоты. Эти скриншоты дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать. Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MORDORR

'' Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа.''

Хорошо что сказали.Оно мало помогло....по крайней мере те немногие что различимы.

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