Brothers in Arms: Road to Hill 30 получила новый пакет HD-текстур, который перерабатывает более 890 текстур

Моддер «FCH823» выпустил новый пакет HD-текстур для Brothers in Arms: Road to Hill 30, в котором переработано более 890 текстур. Для переработки текстур игры моддер использовал инструменты искусственного интеллекта. Большинство текстур были увеличены в 4 раза, тогда как некоторые текстуры с более низким разрешением были увеличены в 8 раз.

Если говорить более подробно, то в этом пакете переработаны текстуры персонажей, оружия, транспортных средств, зданий, листвы и многого другого. По сути, все текстуры были переработаны. Мало того, моддер переделал с нуля погоны 101-й воздушно-десантной дивизит.

Желающие могут загрузить этот пакет HD-текстур по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти сравнительные скриншоты. Эти скриншоты дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать. Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа.