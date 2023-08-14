Slaps and Beans 2 выйдет на ПК и консолях 22 сентября ©

Trinity Team, Buddy Productions и ININ вернулись с новой игрой, посвященной всем поклонникам легендарного кинодуэта: «Bud Spencer & Terence Hill — Slaps and Beans 2», которая будет выпущена 22 сентября 2023 года на ПК Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One.

Эта новая насыщенная действиями авантюра начинается точно там же, где закончилась предыдущая, но с новыми, улучшенными функциями. Прежде всего, в игре реализована переработанная и реализованная боевая система, которая позволяет создавать более четко сформулированные комбинации и персонализировать боевые действия. Также были реализованы особенности каждого персонажа с упором на их характерные способности и сильные стороны. Кроме того, будут разные типы врагов, а также элементы окружающей среды или ситуации, которые сделают бой более разнообразным. И, конечно же, множество новых мини-игр, в которые можно будет играть в специальном разделе для групповых игр, с возможностью одновременного вызова до четырех игроков!

Еще одним большим отличием от первой главы станет озвучка: по многочисленным просьбам фанатского сообщества ролики будут не только озвучены анимационными персонажами, но и озвучены на итальянском, немецком, испанском и английском языках.

Например, среди итальянских дублеров голос Теренса будет голосом великого Микеле Гаммино, официального актера озвучивания Харрисона Форда и, прежде всего, последнего человека, который озвучивал Теренса в последних трех фильмах Бада и Теренса.