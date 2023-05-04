Свежий геймплей Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 демонстрирует еще больше драк ©

Авторы сиквела небезызвестного файтинга про подвиги Бада Спенсера и Теренса Хилла представили еще один трейлер с игровым процессом. В свежем видеоролике Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 нам показали еще больше элементов геймплея, где главные герои занимаются избиением своих недругов в разнообразных локациях, а также выполняют забавные задания, выполненные в виде мини-игр.

Сама же игра разрабатывается в стилистике файтингов 80-х годов, а игроков ждут одиночные и кооперативные приключения до четырех человек на одном экране с улучшенной боевой системой и другими нововведениями. Также, помимо сюжетного режима с мини-играми, пользователям будут доступны и сражения друг против друга.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 выйдет в течении 2023 для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.