Симулятор строителя Builder Simulator выйдет на консолях 9 октября ©

Разработчики из Frozen Way и Console Way сообщили, что решили перенести дату выпуска Builder Simulator на одну неделю. Игра отправится в дальнейшее путешествие по игровым платформам 9 октября 2023 года и будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One. Если вы когда-нибудь мечтали спроектировать и построить дом с нуля, эта игра идеально вам подойдет. Просто возьмите контроллер и приготовьтесь раскрыть свой творческий потенциал.

Builder Simulator — игра-симулятор, идеально подходящая для тех, кто когда-либо мечтал построить дом с нуля. Он выделяется своим вниманием к деталям: он позволяет вам следить за всем процессом строительства, от проектирования до строительства. Вы не просто строите дом – вы получаете полный опыт работы строителем.

Первым делом нужно поискать вдохновение и составить план строительства или выбрать один из готовых внутриигровых проектов. Тогда пришло время купить необходимые материалы, например, связку кирпичей или немного цемента, засучить рукава и приготовиться к действию! Теперь пришло время построить дом своей мечты с нуля, начиная с рытья фундамента и кладки кирпичной кладки, заканчивая возведением стен, облицовкой крыши черепицей и установкой дверей и окон. Это будет непростая задача, но не волнуйтесь: внутриигровое обучение проведет вас по извилистым дорогам строительной индустрии и научит всему, что нужно, чтобы стать настоящим профессиональным строителем.