Создатели Bulletstorm и Painkiller сделают крупнобюджетную игру для Microsoft ©

People Can Fly - польская студия, ответственная, среди прочего, за Painkiller и Outriders, подписала соглашение с Microsoft о разработке новой крупнобюджетной игры под кодовым названием Project Maverick.

Согласно сообщению, опубликованному на Interia Biznes, Microsoft станет издателем новой игры, бюджет которой составит от 30 до 50 миллионов долларов. People Can Fly указана в качестве подрядчика, действующего посредством использования интеллектуальной собственности, принадлежащей издателю. Это означает, что мы можем иметь дело как с совершенно новым брендом, так и с продолжением уже существующей серии.

Стоит отметить, что студия выпускала, в частности, Gears of War Judgement - все еще под вывеской Epic Games Poland. О создании новой части некогда флагманской серии шутеров для Xbox говорят уже некоторое время, и, похоже, разработкой этой части занимается канадская студия The Coalition. Возможно, чтобы решить проблему относительно бедной библиотеки эксклюзивных игр, Microsoft планирует более широко развивать приключения Маркуса Феникса и его компаньонов.

Напомним, что польская студия в настоящее время также работает над загадочным Project Dagger, среди прочих. Изначально издателем игры должна была стать Take-Two, но медиагигант решил расторгнуть контракт с разработчиком в прошлом году. В то время генеральный директор People Can Fly Себастьян Войцеховски заявил, что игра не будет отменена.

Bulletstorm VR, перевод нашумевшего шутера на очки виртуальной реальности, также был официально анонсирован не так давно. Владельцы гарнитуры VR смогут поиграть в эту игру в конце этого года, хотя конкретная дата выхода еще не объявлена. За производство игры отвечает студия Incuvo, расположенная в Катовице.