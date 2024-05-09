Градостроительный симулятор Bulwark: Falconeer Chronicles получил обновление для ПК в Steam

Bulwark: Falconeer Chronicles, выпущенная чуть больше месяца назад, уже получает первое бесплатное обновление. Это обновление также будет доступно игрокам PlayStation и Xbox 17 мая.
Обновление Tribute, Trade and Splinters позволяет игрокам грабить своих противников после битвы. С кораблей теперь будут сбрасываться «осколки», которые можно использовать для покупки дополнительных экстракторов и ремонта флотов игроков, что позволит им более свободно перемещаться по Урзее.
Игроки также могут использовать новую механику дипломатии, чтобы победить своих врагов и превратить их в «вассалов». Захваченные отряды можно затем предложить в качестве дани другим фракциям, с которыми воюют игроки, как способ примирения и установления мира.
Вне боя игроки могут получить доступ к трем совершенно новым кораблям и капитанам, специализирующимся на торговле осколками, а это значит, что если они хотят купить больше экстракторов, война — не единственный выход. Разработчик добавил функции навигации пользовательского интерфейса и улучшения кинематографических эффектов, связанных с чудесами финальной игры, — ключевыми дополнениями, которые игроки просили с момента запуска.