Симулятор строителя бункера Bunker Builder Simulator получил бесплатный пролог в Steam ©

Games Incubator объявила о выпуске бесплатного пролога для симулятора строителя бункера Bunker Builder Simulator в Steam.

Планируйте работу, копайте ямы и стройте безопасные бункеры, которые выдержат любые испытания. Bunker Builder Simulator: Prologue — это лишь часть полноценного игрового процесса, который ждет игроков в полной версии игры. В прологе игроки смогут взять на себя роль строителя, получать задания, строить, оборудовать и украшать различные бункеры, а их целью будет обеспечение комфорта и безопасности клиентов.

Пролог доступен на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском (Испания), японском, корейском, польском, русском, упрощенном китайском, традиционном китайском, турецком и португальском (Бразилия).

Одним из важнейших аспектов игры является умение правильно планировать свою работу. Работы по строительству бункера будут выполняться в садах квестодателя, и игрокам нужно будет тщательно выкопать яму и обеспечить стабильный фундамент, используя правильные материалы. Решения о строительных материалах будут иметь решающее значение для прочности ваших бункеров.

В Bunker Builder Simulator: Prologue игроки будут иметь в своем распоряжении широкий спектр инструментов, которые помогут им успешно выполнять свои задачи. От резки до сварки, от кладки кирпича до отделки — игрокам предстоит выполнить множество задач.