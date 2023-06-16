Приключенческая хоррор-игра Burnhouse Lane выйдет на консолях 29 июня ©

Краковский (Польша) издатель инди-игр Feardemic и разработчик инди-игр Harvester Games объявили, что их приключенческая хоррор-игра Burnhouse Lane выходит на консолях PS5, PS4, Xbox Series X /S, Xbox One и Nintendo Switch 29 июня 2023 года.

Окунитесь в ужасающее приключение от мастеров ужасов, которое перенесет вас в темные места и заставит улыбаться, плакать и сомневаться в жизни. Выполняйте безнадежные задачи, чтобы вернуть себе жизнь. Решайте головоломки, заводите друзей (и врагов), бегайте, прячьтесь и пробивайтесь сквозь опасности.

Burnhouse Lane рассказывает историю Энджи Уэзер, медсестры агентства, находящейся в могиле и пытающейся выполнить пять невыполнимых задач, чтобы вернуть себе жизнь. Это история о смерти, дружбе и вечной надежде, что, как бы плохо ни складывались дела, всегда есть причина продолжать.

Создатели игр The Cat Lady (2012), Downfall (2016) и Lorelai (2019) от Harvester Games представляют совершенно новый ужастик, который не только перенесет вас в действительно темные места, но и заставит улыбаться и плакать. и подвергать сомнению жизнь и все, что мы считаем само собой разумеющимся.