Состоялся релиз Butt Knight

Вы — величайший рыцарь на белом свете: сэр Ланцежоп!

В сервисе Steam состоялся релиз эротического ретро-шутера Butt Knight от инди-студии Critical Bliss.

Королевство оказалось в опасности после внезапного нашествия демонов из подземного мира, которые похищают принцесс и дев. Страна опустела и осталась почти без женщин! Сэр Ланцежоп вынужден вновь взяться за меч и дать отпор захватчикам.

В вашем распоряжении различные орудия, предметы и усилители. Убивайте орды врагов, побеждайте боссов и освобождайте пленных дев из их жадных лап. Покажите чудищам, на что вы способны, и вернитесь в королевство вместе со всеми его женщинами. Чем лучше вы играете, тем раскованнее девы. А самых умелых игроков ждут сцены для взрослых.

У игры 92% положительных отзывов, есть русский язык. Цена — 346 рублей.