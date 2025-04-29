Состоялся релиз Butt Knight

Вы — величайший рыцарь на белом свете: сэр Ланцежоп!
В сервисе Steam состоялся релиз эротического ретро-шутера Butt Knight от инди-студии Critical Bliss.
Королевство оказалось в опасности после внезапного нашествия демонов из подземного мира, которые похищают принцесс и дев. Страна опустела и осталась почти без женщин! Сэр Ланцежоп вынужден вновь взяться за меч и дать отпор захватчикам.
В вашем распоряжении различные орудия, предметы и усилители. Убивайте орды врагов, побеждайте боссов и освобождайте пленных дев из их жадных лап. Покажите чудищам, на что вы способны, и вернитесь в королевство вместе со всеми его женщинами. Чем лучше вы играете, тем раскованнее девы. А самых умелых игроков ждут сцены для взрослых.
У игры 92% положительных отзывов, есть русский язык. Цена — 346 рублей.
судя по названию какая то годнота // Дмитрий Иванов
Скорее куета 😁 // Артём Савельев
Сразу видно, уважаемая игра
Жопыцарь // Виктор Карабастос
не говорите симплу джеку сколько порно игр выходит в стиме, а то завалит подобными бложиками