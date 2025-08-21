"Диснеевский" хоррор Bye Sweet Carole выходит 9 октября

Издатель Maximum Entertainment и разработчик Little Sewing Machine объявили, что анимационная хоррор-игра Bye Sweet Carole выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam 9 октября. Физические издания будут доступны для PlayStation 5 и Switch.

Bye Sweet Carole — это ужасающий триллер, вдохновлённый величайшими анимационными фильмами и созданный Крисом Даррилом. Приготовьтесь окунуться в мир Короллы и встретиться с кроликами, которые его заполонили.

Юная Лана Бентон, подгоняемая ужасающим мистером Кином, также известным как «Старая Шляпа», оказывается в таинственном зачарованном саду, где ей предстоит сразиться с опасными и пугающими существами. Обнаружив несколько писем от некоего «француза», Лана решает проследить последний известный след Кэрол Симмонс, девочки того же возраста, которая, по-видимому, сбежала из Банни-Холла, приюта XIX века. Здание теперь кишит дикими кроликами, способными открывать пространственный портал в царство Короллы.