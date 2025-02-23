Новый мрачный RPG "Cabernet" предлагает игрокам погрузиться в жизнь вампира-интроверта

Студия Party for Introverts выпустила свою новую ролевую игру Cabernet, в которой игрокам предстоит сделать непростой выбор между человечностью и темными соблазнами вампиризма. Игра уже доступна на PC (Steam и Epic Games Store), Nintendo Switch, Xbox и PlayStation 4, а версия для PlayStation 5 появится в ближайшее время.

Действие этой 2D-игры разворачивается

в мире, вдохновленном Восточной Европой XIX века с современными элементами. Игроки возьмут на себя роль Лизы, молодой вампирши, которой предстоит освоиться в мире людей и раскрыть свои новые темные способности.

Под покровом ночи игрокам предстоит планировать охоту и исследовать мир, общаться как с вампирским обществом, так и с людьми, которые служат им пищей. Важной частью игрового процесса станет поиск союзников и выбор потенциальных жертв.

Вампиризм в игре представлен не только как источник силы, но и как животный голод, постоянно угрожающий поглотить личность Лизы. В мире, полном политических интриг, алкоголизма и романтики, каждый выбор балансирует на грани соблазна крови, определяющего судьбу героини. Каждая капля размывает границу между хищником и личностью, превращая выживание не только в вопрос силы, но и в борьбу с зависимостью.

Желающие познакомиться с игрой могут опробовать бесплатную демо-версию, доступную в Steam. До 6 марта на платформе Steam действует 10% скидка на игру.