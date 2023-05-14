Сверхъестественная сюжетная 2D-ролевая игра Cabernet с вампирами-аристократами выйдет на ПК в Steam в 2024 году ©

Лондонская (Великобритания) компания Party for Introverts, получившая признание критиков, объявила о том, что их сверхъестественная повествовательная 2D-ролевая игра Cabernet, действие которой разворачивается в мире аристократических вампиров, выходит на ПК в Steam в 2024 году.

Овладейте вампирскими способностями, спланируйте следующий пир и переживите ночь. В «Каберне» станьте молодой вампиршей Лизой и погрузитесь в визуально ошеломляющее, тематически богатое повествование, сформированное вашими решениями и отношениями, которые вы создаете.

Окунитесь в миры живых и нежити, исследуя атмосферный городок конца 19 века и исследуя запутанную историю о социальных конфликтах, алкоголизме и коррупции. Познакомьтесь с человеческими и сверхъестественными жителями этого общества и решите, кто будет вашим следующим обедом, взаимодействуя через диалог и борясь с моральным выбором, который может иметь далеко идущие последствия.

Но будьте осторожны — вампир должен решить свой следующий шаг до смертоносного Рассвета. Используйте имеющиеся в вашем распоряжении многочисленные вампирские силы, чтобы утолить голод, превратиться в летучую мышь, загипнотизировать свою добычу или стать невидимым. Будете ли вы пить достаточно, чтобы выжить, или будете поглощены острыми ощущениями охоты?