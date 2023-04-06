Калибр 29.10.2019
5.4 148 оценок

Командный шутер "Калибр" выходит в релиз 12 апреля

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monk70
Новости

1C Game Studios официально подтверждает дату международного релиза своего бесплатного командного шутера «Калибр». Игра станет доступна в Steam 12 апреля 2023 года.

Вместе с датой релиза 1C Game Studios опубликовала дорожную карту развития на 2023 год. Основные обновления игры для Q2 и Q3 включают в себя новую коллекцию операторов, новые карты и сюжетные миссии, а также 3D-прицелы, новые театры военных действий и новые игровые режимы. Одним из основных дополнений к игре станет введение отряда Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) — специального полицейского подразделения Военной полиции штата Рио-де-Жанейро (PMERJ) в Бразилии.

Игровой процесс Caliber, многопользовательского онлайн-шутера от третьего лица, основан на тактическом сотрудничестве между игроками, каждый из которых берет на себя одну из четырех ролей, представленных десятками оперативников. Предлагая PVP и PVE, ключом к победе в «Калибре» является правильная оценка сложившейся ситуации и слаженная командная работа всех игроков.

В «Калибре» 68 играбельных оперативников и 17 реальных подразделений специального назначения в 12 странах, включая США, Великобританию, Израиль, Германию и Францию. Каждый оператор в «Калибре» обладает уникальным набором навыков, оружия и особых способностей:

  • Штурмовик — самый быстрый юнит, способный обойти врага с фланга и выйти в тыл.
  • Стрелок — обеспечивает укрытие и уничтожает цели на большом расстоянии.
  • Медик — лечит и оживляет союзников, эффективен в бою на ближней и средней дистанции.
  • Поддержка — тяжеловооруженный оператор с большим количеством здоровья и брони. Основная цель Поддержки — отвлечь внимание врага и сорвать его атаку.

Открытая бета-версия Caliber была запущена в конце 2019 года, и с тех пор она постоянно развивается на основе отзывов игроков.

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Объявлено окно мирового релиза командного шутера Caliber
Объявлено окно мирового релиза командного шутера Caliber
Комментарии: 10
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Норм игра , но скучно становится со временем !

4
mongol312

ей бы чутка скорости и карты побольше.

3
Папел

Все максимально так.

2
666ANUBIS666

Новая коллекция операторов😁

Не стрелок а снайпер, но есть снайпер в игре с позывным стрелок

0
Oscilograf

это чтоб ввести в заблуждение вероятного противника.

0
666ANUBIS666

Ещё бы оптимизацию завезли

0
FURYbushmaster

игре не хватает кастомизации!!! то что щас просто нелепо

0
TFE

Какой еще релиз....с каждой обновой фпс все падает и скоро уже некуда будет настройки уменишать, баланс страдает в конвульсиях, можно заплатить и задонатить, а потом проходит им кэшбек(режут донатных оперов)....

0
дима 353

а дроп будет что бы продать

0
TmikeT

в "это" кто то играет?

0