Командный шутер "Калибр" выходит в релиз 12 апреля ©

1C Game Studios официально подтверждает дату международного релиза своего бесплатного командного шутера «Калибр». Игра станет доступна в Steam 12 апреля 2023 года.

Вместе с датой релиза 1C Game Studios опубликовала дорожную карту развития на 2023 год. Основные обновления игры для Q2 и Q3 включают в себя новую коллекцию операторов, новые карты и сюжетные миссии, а также 3D-прицелы, новые театры военных действий и новые игровые режимы. Одним из основных дополнений к игре станет введение отряда Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) — специального полицейского подразделения Военной полиции штата Рио-де-Жанейро (PMERJ) в Бразилии.

Игровой процесс Caliber, многопользовательского онлайн-шутера от третьего лица, основан на тактическом сотрудничестве между игроками, каждый из которых берет на себя одну из четырех ролей, представленных десятками оперативников. Предлагая PVP и PVE, ключом к победе в «Калибре» является правильная оценка сложившейся ситуации и слаженная командная работа всех игроков.

В «Калибре» 68 играбельных оперативников и 17 реальных подразделений специального назначения в 12 странах, включая США, Великобританию, Израиль, Германию и Францию. Каждый оператор в «Калибре» обладает уникальным набором навыков, оружия и особых способностей:

Штурмовик — самый быстрый юнит, способный обойти врага с фланга и выйти в тыл.

Стрелок — обеспечивает укрытие и уничтожает цели на большом расстоянии.

Медик — лечит и оживляет союзников, эффективен в бою на ближней и средней дистанции.

Поддержка — тяжеловооруженный оператор с большим количеством здоровья и брони. Основная цель Поддержки — отвлечь внимание врага и сорвать его атаку.

Открытая бета-версия Caliber была запущена в конце 2019 года, и с тех пор она постоянно развивается на основе отзывов игроков.