Первая Call of Duty празднует 20-летие

Двадцать лет назад игра о Второй мировой войне, конкурирующая с тогдашним королем боевых игр, послужила ничего не подозревающим трамплином для самой большой и, возможно, самой важной франшизы видеоигр за последние 25 лет. Этой игрой называлась Call of Duty, и она изменила представление об играх как для игроков, так и для тех, кто работает в отрасли.

Оригинальная Call of Duty в свое время была хорошо принята публикой и прессой, но ничто не указывало на то, что это будет одна из самых успешных игровых франшиз. Жанр только набирал обороты и в то время во многом конкурировал с другими подобными играми, в первую очередь с Medal of Honor. Несколько членов команды, создавшей Medal of Honor, фактически помогли создать Infinity Ward, компанию, создавшую CoD.

Команда стремилась превзойти Medal of Honor во всех отношениях, в частности, за счет включения разных точек зрения как в игровой процесс, так и в сюжет, чтобы игроки видели бой с точки зрения американских, британских и советских солдат. Им даже удалось привлечь к участию в игре большую часть актерского состава нашумевшего мини-сериала «Братья по оружию». Джейсон Стэтхэм и Джованни Рибизи были среди актеров первой части.

Call of Duty вышла в октябре 2003 года и получила восторженные отзывы. Она даже выиграла «Игру года» на D.I.C.E. Awards. Она также имела значительный успех: на сегодняшний день было продано более 4,5 миллионов копий.