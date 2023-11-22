Инсайдер подтвердил, что в 2024 году будет выпущена Call of Duty Black Ops про войну в Персидском заливе

Новый отчет показал, что действие следующей игры Call of Duty Black Ops будет происходить во время войны в Персидском заливе. Первые слухи о войне в Персидском заливе впервые возникли в 2022 году после утечек мобильной Call of Duty, в которых был обнаружен Lockheed F-117 Nighthawk, списанный американский штурмовик, представленный в октябре 1983 года.

Ранее в этом году инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Call of Duty 2024 находится в разработке под кодовым названием Cerberus и в настоящее время планируется выпустить на консолях прошлого поколения.

В новых подробностях WindowsCentral говорится, что действие новой игры будет происходить во время войны в Персидском заливе с упором на ЦРУ. Хотя это еще официально не подтверждено, WindowsCentral отмечает, что, скорее всего, следующая игра будет называться «Black Ops: Gulf War», и эту информацию подтвердили источники Хендерсона.

Одна из главных новых новостей, появившихся в отчете, — это бонусы за предварительный заказ, которые Activision надеется реализовать в следующей игре. Согласно отчету, Activision даже рассматривает идею недельного раннего доступа к режиму «Зомби».

В своих последних двух частях франшиза Call of Duty представила недельный ранний доступ к кампании для покупок по предварительному заказу. Как сообщает аккаунт CharlieINTEL в Твиттере, следующая игра Call of Duty станет первой игрой, цикл разработки которой будет составлять четыре года.

Как и все основные выпуски Call of Duty, следующая игра Black Ops выйдет в октябре/ноябре.