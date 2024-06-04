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Soulmask 31.05.2024
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.1 36 оценок

Выживач Soulmask отмечает рубеж в 200 000 проданных копий в раннем доступе

monk70
Новости

Soulmask, игра на выживание от Qooland и Campfire Studios, достигла 200 000 продаж в Steam и в настоящее время имеет 80% положительных отзывов.

Помимо достижения такого значительного рубежа после релиза, команда очень рада видеть, как позитивно сообщество взаимодействует с игрой, поскольку в настоящее время игра имеет 80% положительных отзывов в Steam. Запуск в раннем доступе с более чем 400 000 списков желаний означает, что 50% списков желаний теперь конвертировались в продажи.

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