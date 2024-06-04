Новый ролик Hogwarts Legacy посвятили главным особенностям летнего обновления

Hogwarts Legacy - это не игра-сервис, и, похоже, в будущем в нее не будут добавлены какие-либо значительные платные DLC. Но Portkey и WB не так давно объявили дату выхода летнего обновления и раскрыли несколько подробностей о новом контенте и функциях. А сегодня создатели подготовили специальный ролик посвященный этому патчу, в котором продемонстрировали основные новшества.

Обноовление выйдет на этой неделе, 6 июня, и добавит в игру несколько новых элементов, в том числе одну функцию, которую фанаты хотели получить с момента запуска. Вот список того, что появится:

Фоторежим

Возможность сбросить очки талантов

Квест "Магазин с привидениями в Хогсмиде"

в Хогсмиде" Очки Гарри Поттера

Наряд и плащ узника Азкабана

Рецепт зелья Феликс Фелицис

Новая метла

Ониксовый гиппогриф

В общем, неплохое количество вещей, даже если единственным «новым» контентом является квест. Но технически это не новинка, это релиз эксклюзивного для PlayStation квеста, с которым игра вышла, и который теперь будет доступен на всех платформах. То же самое касается и зелья, которое было эксклюзивом для предзаказа. Оно отмечает местоположение больших сундуков с лутом на миникарте.

Функция «Фоторежим», безусловно, должна стать звездой обновления, а возможность менять очки талантов будет полезна тем, кто надеется переделать свою ведьму или волшебника. В этом обновлении также предлагается новый набор снаряжения, однако, несмотря на то, что с эстетической точки зрения он выглядит очень симпатично, он создает неприятную нить памяти и помещает ее в пещеру, к которой игрокам предстоит вернуться.