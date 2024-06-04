Новый ролик Hogwarts Legacy посвятили главным особенностям летнего обновления

Hogwarts Legacy - это не игра-сервис, и, похоже, в будущем в нее не будут добавлены какие-либо значительные платные DLC. Но Portkey и WB не так давно объявили дату выхода летнего обновления и раскрыли несколько подробностей о новом контенте и функциях. А сегодня создатели подготовили специальный ролик посвященный этому патчу, в котором продемонстрировали основные новшества.
Обноовление выйдет на этой неделе, 6 июня, и добавит в игру несколько новых элементов, в том числе одну функцию, которую фанаты хотели получить с момента запуска. Вот список того, что появится:
- Фоторежим
- Возможность сбросить очки талантов
- Квест "Магазин с привидениями в Хогсмиде"
- Очки Гарри Поттера
- Наряд и плащ узника Азкабана
- Рецепт зелья Феликс Фелицис
- Новая метла
- Ониксовый гиппогриф
В общем, неплохое количество вещей, даже если единственным «новым» контентом является квест. Но технически это не новинка, это релиз эксклюзивного для PlayStation квеста, с которым игра вышла, и который теперь будет доступен на всех платформах. То же самое касается и зелья, которое было эксклюзивом для предзаказа. Оно отмечает местоположение больших сундуков с лутом на миникарте.
Функция «Фоторежим», безусловно, должна стать звездой обновления, а возможность менять очки талантов будет полезна тем, кто надеется переделать свою ведьму или волшебника. В этом обновлении также предлагается новый набор снаряжения, однако, несмотря на то, что с эстетической точки зрения он выглядит очень симпатично, он создает неприятную нить памяти и помещает ее в пещеру, к которой игрокам предстоит вернуться.
Дауж вот это обновление,то что заслужили. Стильки если одним словом. Ничого неимею против Hogwarts Legacy прекрасная игра. Для фанатов этой Вселенной+бабки срубили на изи.
Игра - чтоб зайти просто побегать по локациям+Хогвартс посмотреть и не более,в игре нефиг что делать.
Кроме квеста с магазином и сброса прокачки - всё "обновление" было доступно на ПК с релиза. А тот же сброс прокачки модом добавили почти сразу после. Короче, ну такое.
Кек