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Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 688 оценок

Новый ролик Hogwarts Legacy посвятили главным особенностям летнего обновления

butcher69
Новости

Hogwarts Legacy - это не игра-сервис, и, похоже, в будущем в нее не будут добавлены какие-либо значительные платные DLC. Но Portkey и WB не так давно объявили дату выхода летнего обновления и раскрыли несколько подробностей о новом контенте и функциях. А сегодня создатели подготовили специальный ролик посвященный этому патчу, в котором продемонстрировали основные новшества.

Обноовление выйдет на этой неделе, 6 июня, и добавит в игру несколько новых элементов, в том числе одну функцию, которую фанаты хотели получить с момента запуска. Вот список того, что появится:

  • Фоторежим
  • Возможность сбросить очки талантов
  • Квест "Магазин с привидениями в Хогсмиде"
  • Очки Гарри Поттера
  • Наряд и плащ узника Азкабана
  • Рецепт зелья Феликс Фелицис
  • Новая метла
  • Ониксовый гиппогриф

В общем, неплохое количество вещей, даже если единственным «новым» контентом является квест. Но технически это не новинка, это релиз эксклюзивного для PlayStation квеста, с которым игра вышла, и который теперь будет доступен на всех платформах. То же самое касается и зелья, которое было эксклюзивом для предзаказа. Оно отмечает местоположение больших сундуков с лутом на миникарте.

Функция «Фоторежим», безусловно, должна стать звездой обновления, а возможность менять очки талантов будет полезна тем, кто надеется переделать свою ведьму или волшебника. В этом обновлении также предлагается новый набор снаряжения, однако, несмотря на то, что с эстетической точки зрения он выглядит очень симпатично, он создает неприятную нить памяти и помещает ее в пещеру, к которой игрокам предстоит вернуться.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Да не важно

Дауж вот это обновление,то что заслужили. Стильки если одним словом. Ничого неимею против Hogwarts Legacy прекрасная игра. Для фанатов этой Вселенной+бабки срубили на изи.

Игра - чтоб зайти просто побегать по локациям+Хогвартс посмотреть и не более,в игре нефиг что делать.

4
shurasick876

Кроме квеста с магазином и сброса прокачки - всё "обновление" было доступно на ПК с релиза. А тот же сброс прокачки модом добавили почти сразу после. Короче, ну такое.

0
Starban

Кек

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