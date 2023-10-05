Утечка раскрывает первые подробности новой Call of Duty: Black Ops ©

Пока компания Activision только готовится к выпуску Call of Duty: Modern Warfare 3 в ноябре этого года, в сеть стали сливать первые детали уже следующей части франшизы. Утечка подтверждает, что в 2024 году выйдет новая Call of Duty: Black Ops от разработчиков из студии Treyarch. В шутере будет множество нововведений, улучшений и фирменный зомби-режим с уникальными игровыми персонажами.

Информацией о новой Call of Duty: Black Ops поделился пользователь с ником uwuleaker99. Он представился как один из тестировщиков в Activision, который имеет доступ к даже еще незавершенным проектам. Недавно он поделился утечкой геймплея Call of Duty: Modern Warfare 3, а теперь поделился сведениями о следующей игре.

Если верить автору утечки, следующая часть шутера уже находится в играбельном состоянии и проходит внутренние тесты. Сейчас он может поделиться названием некоторых карт из игры и заглавной музыкальной темой зомби-режима:

В Call of Duty: Black Ops 2024 года игроков на запуске будет ждать сразу две карты для битвы с зомби. Сейчас они в шутере проходят под следующими названиями:

Спойлер

//ZM Quartz Deck Cannon Trap t10_mp_strafe_fast_jump_air_8 //ZM Tentacle Trap t10_zm_tentacle_trap_idle

Анонс новой Call of Duty: Black Ops должен состояться летом следующего года, а сам релиз шутера состоится уже осенью 2024 года. Похоже, в Activision не планируют делать перерыв в выпуске новых частей шутера, как предполагалось ранее.