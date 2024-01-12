Для Call of Duty 4 вышел мод, добавляющий трассировку пути при помощи RTX Remix

Моддер xoxor4d выпустил первую версию своего мода RTX Remix для Call of Duty 4: Modern Warfare, который добавляет полную трассировку путей. Ниже вы также можете найти три видеоролика, демонстрирующих эффекты Path Tracing.

Стоит отметить, что этот мод не основан на инструментах RTX Remix Creation Tools, которые NVIDIA выпустит 22 января. Вместо этого он основан на RTX Remix Runtime, вышедшем в апреле 2023 года. Короче говоря, этот мод может иметь различные графические сбои.

Для «первой попытки» этот мод RTX Remix выглядит хорошо. И в некоторых сценах вы определенно можете увидеть визуальные улучшения трассировки пути. Однако есть и другие сцены, в которых игра выглядит плоской.

Опять же, этот мод не отражает качество будущих модов RTX Remix. Как только NVIDIA выпустит RTX Remix в открытой бета-версии, моддеры получат доступ к более совершенным инструментам. С помощью этих новых инструментов они смогут правильно настраивать освещение в игре и переделывать ее материалы.

Но в любом случае вы можете скачать этот мод RTX Remix для COD4 бесплатно прямо с нашего сайта.