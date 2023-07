Самыми продаваемыми играми для Xbox сейчас являются игры серии Call of Duty более чем 10-летней давности ©

В начале этой недели поклонники Call of Duty заметили, что онлайн-серверы классических игр серии были снова запущены Это быстро привело к росту числа игроков в Call of Duty Black Ops 1, 2 и Modern Warfare 3, несмотря на то, что всем трем играм уже более 10 лет. Вслед за этим поклонники Xbox заметили аналогичную тенденцию в магазине Microsoft.

Том Уоррен из The Verge одним из первых заметил, что на первом месте в списке "Самые продаваемые платные игры" в Microsoft Store находится не одна, не две, а несколько старых игр серии Call of Duty. Сейчас в списке рядом с такими недавними играми, как NBA 2K23, Hogwarts Legacy и Elden Ring, находятся Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty World at War, Call of Duty 4 и многие другие.

Не совсем понятно, зачем вообще было возрождать эти классические игры Call of Duty. По одной из версий, теперь, когда Microsoft еще на шаг ближе к завершению сделки с Activision Blizzard, Xbox может планировать интегрировать Call of Duty в другие свои сервисы, например Xbox Game Pass. Остается дождаться подтверждения этой информации.

Прежде чем вы начнете доставать свою консоль Xbox 360, самое время напомнить, что благодаря обратной совместимости вы сможете играть в эти игры на Xbox One или Xbox Series X/S. Для этого достаточно приобрести игры в Microsoft Store или, если они у вас еще есть, вставить диск.