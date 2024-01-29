В сеть просочился геймплей отменённого режима для Call of Duty: Black Ops 4

Футуристический шутер Call of Duty: Black Ops 4 вышел в октябре 2018 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Несмотря на отсутствие сюжетной компании, проект был позитивно встречен фанатами серии и стал одним из самых продаваемых игр в год выхода. Как выяснилось позже, для Activision проект не оправдал ожиданий, а разработчики вырезали массу интересного контента из финальной версии шутера.
Под "ножницы" разработчиков попал необычный режим под названием "Война". После дебюта в Call of Duty: WWII в 2017 году режим находился в разработке для следующей игры Treyarch, но был отменен до выхода игры в 2018 году. В нем игрокам нужно было захватывать зоны на карте и выполнять дополнительные задания. Пользователям уже никогда не удастся поиграть в него, но благодаря недавней утечке есть отличная возможность оценить, как выглядел прототип этого режима.
Согласно автору утечки, энтузиасту под ником mysticaIfrog, для этого режима в Call of Duty: Black Ops 4 было создано несколько уникальных карт, прежде чем он был отменён командой авторов. Эти карты варьировались от горной деревни в Испании до портового города в Колумбии.
филя, ты только держись, такие сливы на рынке будут попадаться чаще
Что опять