В сеть просочился геймплей отменённого режима для Call of Duty: Black Ops 4

Это двенадцатая игра в серии Call of Duty и четвёртая в подсерии Black Ops. Игра отличается от предыдущих частей тем, что не имеет традиционного одиночного режима кампании, а вместо этого предлагает три основных режима: мультиплеер, зомби-режим и Blackout.

Мультиплеер — это режим, в котором игроки сражаются друг с другом в различных картах и режимах. В мультиплеере есть десять специалистов — персонажей с уникальными способностями и оружием. Игроки могут выбирать одного специалиста на матч и менять его во время возрождения. Мультиплеер также включает систему здоровья, которая требует от игроков самостоятельно лечить себя с помощью аптечек.

«Зомби» — это режим, в котором игроки сотрудничают для выживания против волн зомби и других монстров. В зомби есть несколько разных карт. Каждая карта имеет свою историю, персонажей и локацию. Игроки могут использовать различные виды оружия, улучшать их, покупать перки и активировать специальные артефакты.

Blackout — это режим королевской битвы, в котором до 100 игроков высаживаются на огромную карту и должны добывать оружие, броню и предметы для выживания. Цель игры — остаться последним выжившим или командой на карте. Игроки могут использовать различные транспортные средства, такие как автомобили, лодки и вертолёты. Кроме того, Blackout имеет специальные события, такие как появление зомби или ящиков с добычей.