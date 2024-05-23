В сети появилось еще больше тизеров новой Call of Duty: Black Ops, а также был опубликован ключевой арт

Уже совсем скоро состоится официальная презентация новой части популярной серии шутеров Call of Duty, и это практически не вызывает сомнений. Недавно был опубликован загадочный тизер, намекающий на предстоящий анонс, но на этом разработчики не остановились. На данный момент в сети обнаружено еще два таких же таинственных ролика. Все они намекают на Call of Duty: Black Ops 6.

На долгожданное возвращение линейки Black Ops указывает необычный формат тизеров. Новые тизеры представлены в виде архивных хроник из новостей. Внимательные фанаты уже успели заметить логотипы и упоминания знакомых фракций, которые ранее появлялись только в Call of Duty: Black Ops.

Второй тизер:

Третий тизер игры:

Скорый анонс также подтверждает авторитетный инсайдер Billbil-kun. По его данным, новый шутер уже готов для публичной демонстрации, и работа в этом направлении активно ведется. В подтверждение своих слов он опубликовал ключевой арт Call of Duty: Black Ops, который был слегка размыт.

Ожидается, что полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках презентации Xbox Games Showcase или уже после неё — 9 июня. Шутер, вероятно, не отклонится от привычной даты релиза, поэтому выход игры стоит ждать в октябре.