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Call of Duty: Black Ops 6 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.2 29 оценок

В сети появилось еще больше тизеров новой Call of Duty: Black Ops, а также был опубликован ключевой арт

Gutsz
Новости

Уже совсем скоро состоится официальная презентация новой части популярной серии шутеров Call of Duty, и это практически не вызывает сомнений. Недавно был опубликован загадочный тизер, намекающий на предстоящий анонс, но на этом разработчики не остановились. На данный момент в сети обнаружено еще два таких же таинственных ролика. Все они намекают на Call of Duty: Black Ops 6.

На долгожданное возвращение линейки Black Ops указывает необычный формат тизеров. Новые тизеры представлены в виде архивных хроник из новостей. Внимательные фанаты уже успели заметить логотипы и упоминания знакомых фракций, которые ранее появлялись только в Call of Duty: Black Ops.

Второй тизер:

Третий тизер игры:

Скорый анонс также подтверждает авторитетный инсайдер Billbil-kun. По его данным, новый шутер уже готов для публичной демонстрации, и работа в этом направлении активно ведется. В подтверждение своих слов он опубликовал ключевой арт Call of Duty: Black Ops, который был слегка размыт.

Ожидается, что полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках презентации Xbox Games Showcase или уже после неё — 9 июня. Шутер, вероятно, не отклонится от привычной даты релиза, поэтому выход игры стоит ждать в октябре.

16
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Perseus_33

Ждём! Cold war был отличным!

11
Artery Kaulitz

Плюсую, из всех новых частей Call of Duty, эта была самая лучшая. Надеюсь, здесь тоже не подведут

1
свидетель крайзиса

не знаю поиграл недавно в колду2019 при том что она считается хорошей частью ну пора уже делать новые игры 20 раз одно и тоже колда асасины уже блевать хочется не интерестно

2
StrelitziaReg

Так играй в другие игры в чем проблема ) есть куча других жанров и индюшатина , а ты в одно и тоже играешь

0
свидетель крайзиса StrelitziaReg

в какие другие если у нас уже 20 частей асасинок колды фаркраев итд

0
Jon Summer

Суть колды показать экшон с более-менее хорошим сюжетом, больше от нее ничего не требуется в принципе, обычный тир с хорошим графоном, за это я ёё и люблю, иногда хочется просто побегать линейно в хорошую игру, чтобы убить пару вечерков, если не спидранить

1
Perseus_33 Jon Summer

база.

Встречайте зарю коммунизма! Подорвать бомбы!

1
IbruhmanI свидетель крайзиса

а хочешь чтобы из колды сделали выживач или симулятор строительства? Она уже как 20 лет была и будет динамичным шутером, которому нету конкурентов к сожалению(((

0
spaMER_ID

Тачанка гг?

0
MisterFox1986

Опять добрые американцы будут останавливать агрессивную России путем вмешательства в их границы и нападением на объекты?

0
RRTX

А разве не так кто нарушил территориальную целостность независимого государства Украины?

1
MrGamerDad

Коротко про кампании в КоД:

Спойлер

CoD - классно

CoD United Offensive - тоже классно

CoD Finest Hour - ну сойдет

CoD 2 - замечательно

CoD 3 - почти не помню, но сойдет (на PS3)

CoD Modern Warfare - изумительно

CoD World At War - любимая часть

CoD Modern Warfare 2 - изумительно

CoD Black Ops - интересно

CoD Modern Warfare 3 - хорошо

CoD Black Ops 2 - тоже интересно

CoD Ghosts - ну... Сойдет

CoD Advanced Warfare - уже надоело

CoD Black Ops 3 - зачем это нужно?

CoD Infinite Warfare - даже странно, но хорошо

CoD WW2 - для кого это опять?

CoD Modern Warfare 2019 - очень понравилась, свежо

CoD Black Ops Cold War - интересно, понравилось

CoD Vanguard - возврат денежных средств

CoD Modern Warfare 2 - возврат денежных средств

CoD Modern Warfare 3 - возврат денежных средств

Особых надежд на эту часть нет, но посмотрим

-1
StrelitziaReg

Блек Опс 2 лучшая часть во всем , лучшая компания , лучший мультиплеер и лучшие зомби , и в целом у треярч лучше части выходят чем у Инфинити Вард

3
Пользователь ВКонтакте

Так смысл они же у нас не доступны или подарком можно купить? // Станислав Филонов

-2
Неизвестный примарх

Ещё один типичный американский высер

-2