В сети появилось еще больше тизеров новой Call of Duty: Black Ops, а также был опубликован ключевой арт

Уже совсем скоро состоится официальная презентация новой части популярной серии шутеров Call of Duty, и это практически не вызывает сомнений. Недавно был опубликован загадочный тизер, намекающий на предстоящий анонс, но на этом разработчики не остановились. На данный момент в сети обнаружено еще два таких же таинственных ролика. Все они намекают на Call of Duty: Black Ops 6.
На долгожданное возвращение линейки Black Ops указывает необычный формат тизеров. Новые тизеры представлены в виде архивных хроник из новостей. Внимательные фанаты уже успели заметить логотипы и упоминания знакомых фракций, которые ранее появлялись только в Call of Duty: Black Ops.
Второй тизер:
Третий тизер игры:
Скорый анонс также подтверждает авторитетный инсайдер Billbil-kun. По его данным, новый шутер уже готов для публичной демонстрации, и работа в этом направлении активно ведется. В подтверждение своих слов он опубликовал ключевой арт Call of Duty: Black Ops, который был слегка размыт.
Ожидается, что полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится в рамках презентации Xbox Games Showcase или уже после неё — 9 июня. Шутер, вероятно, не отклонится от привычной даты релиза, поэтому выход игры стоит ждать в октябре.
Ждём! Cold war был отличным!
Плюсую, из всех новых частей Call of Duty, эта была самая лучшая. Надеюсь, здесь тоже не подведут
не знаю поиграл недавно в колду2019 при том что она считается хорошей частью ну пора уже делать новые игры 20 раз одно и тоже колда асасины уже блевать хочется не интерестно
Так играй в другие игры в чем проблема ) есть куча других жанров и индюшатина , а ты в одно и тоже играешь
в какие другие если у нас уже 20 частей асасинок колды фаркраев итд
Суть колды показать экшон с более-менее хорошим сюжетом, больше от нее ничего не требуется в принципе, обычный тир с хорошим графоном, за это я ёё и люблю, иногда хочется просто побегать линейно в хорошую игру, чтобы убить пару вечерков, если не спидранить
база.
Встречайте зарю коммунизма! Подорвать бомбы!
а хочешь чтобы из колды сделали выживач или симулятор строительства? Она уже как 20 лет была и будет динамичным шутером, которому нету конкурентов к сожалению(((
Тачанка гг?
Опять добрые американцы будут останавливать агрессивную России путем вмешательства в их границы и нападением на объекты?
А разве не так кто нарушил территориальную целостность независимого государства Украины?
Коротко про кампании в КоД:
CoD - классно
CoD United Offensive - тоже классно
CoD Finest Hour - ну сойдет
CoD 2 - замечательно
CoD 3 - почти не помню, но сойдет (на PS3)
CoD Modern Warfare - изумительно
CoD World At War - любимая часть
CoD Modern Warfare 2 - изумительно
CoD Black Ops - интересно
CoD Modern Warfare 3 - хорошо
CoD Black Ops 2 - тоже интересно
CoD Ghosts - ну... Сойдет
CoD Advanced Warfare - уже надоело
CoD Black Ops 3 - зачем это нужно?
CoD Infinite Warfare - даже странно, но хорошо
CoD WW2 - для кого это опять?
CoD Modern Warfare 2019 - очень понравилась, свежо
CoD Black Ops Cold War - интересно, понравилось
CoD Vanguard - возврат денежных средств
CoD Modern Warfare 2 - возврат денежных средств
CoD Modern Warfare 3 - возврат денежных средств
Особых надежд на эту часть нет, но посмотрим
Блек Опс 2 лучшая часть во всем , лучшая компания , лучший мультиплеер и лучшие зомби , и в целом у треярч лучше части выходят чем у Инфинити Вард
Так смысл они же у нас не доступны или подарком можно купить? // Станислав Филонов
Ещё один типичный американский высер