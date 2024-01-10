Call of Duty: Mobile готовится к выходу на ПК: Системные требования и период тестирования

Call of Duty: Mobile готовится к своему официальному дебюту на персональных компьютерах. Сейчас в Китае проходят тестирования, что свидетельствует о возможном появлении мобильной версии игры на ПК в скором времени.
Период тестирования для ПК-версии Call of Duty: Mobile в Китае запланирован с 4 по 13 января. Пока результаты тестов остаются под вопросом, игровое сообщество с нетерпением ждет обновлений и анонсов, связанных с этой экспериментальной версией.
Приготовьтесь к запуску игры, если ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям:
- Процессор Intel Core i5 4590;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- NVIDIA GeForce GTX 750 Ti;
- Windows 7.
интересно как будет сделано, просто свой эмуль запилят или пк версия будет как геншин например полноценной игрой
А ведь интересный вопрос, у китайцев довольно популярен второй вариант, не только геныч имеет полноценную пк-версию, но и донатный шлак пародирующий eveonline - second galaxy, он пародирует ее настолько, что ворует оттуда квесты вместе с диалогами). Да и диабло "у вас что нет телефонов" иммортал тоже вышла полноценно, вроде бы (этот шлак я не стал тыкать даже палкой). А вот корейцы бы тупо эмуль выпустили.
уже 4 год играю через геймлуп, 90 -120 фпс на высоких настройках
gtx 1060 6gb
Ах ты читер,а я репорты кидаю на тех кто двигается слишком быстро и стрелят слишком метко
чувак, эмуляторщики и телефонщики играют раздельно если не знал
кстати, довольно неплохая игра намного лучшей убогой мв 3(2023)
Игра хорошая,но управление не удобное на планшете
Lfdyj gjhf