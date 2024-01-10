Call of Duty: Mobile готовится к выходу на ПК: Системные требования и период тестирования

Call of Duty: Mobile готовится к своему официальному дебюту на персональных компьютерах. Сейчас в Китае проходят тестирования, что свидетельствует о возможном появлении мобильной версии игры на ПК в скором времени.

Период тестирования для ПК-версии Call of Duty: Mobile в Китае запланирован с 4 по 13 января. Пока результаты тестов остаются под вопросом, игровое сообщество с нетерпением ждет обновлений и анонсов, связанных с этой экспериментальной версией.

Приготовьтесь к запуску игры, если ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям: