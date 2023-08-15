Оригинальная Modern Warfare 2 на Xbox продается лучше, чем ремейк 2022 года ©

По данным британских чартов продаж, игра 2009 года заняла пятое место, опередив такие более свежие игры, как Diablo 4, Hogwarts Legacy а также вышедшую в 2022 году Call of Duty: Modern Warfare 2.

Это случилось после того, как для старых игр Call of Duty было выпущено долгожданное серверное исправление, что позволило фанатам забыть о более свежих релизах и начать переживать старые добрые воспоминания с Xbox 360. Лучшим среди них стала игра Black Ops 2 (2012), которая расположилась на строчке выше Modern Warfare 2 (2009), уступив только Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption и FIFA 23. Другими словами, геймеры охвачены огромным праздником ностальгии.

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard) Call of Duty: Modern Warfare 2 – 2009 Edition (Activision Blizzard) Hogwarts Legacy (Warner Bros) F123 (EA) Minecraft (Mojang) Call of Duty: Modern Warfare 2 – 2022 Edition (Activision Blizzard) Diablo 4 (Activision Blizzard)

По данным ежемесячного отчета gamesindustry.biz о продажах Xbox, видно, что в последние несколько недель британские геймеры предпочитают играть в старые серии Call of Duty, а не в недавно вышедший ремейк Modern Warfare.

Для Modern Warfare 2 и Black Ops 2, вышедших в 2009 и 2012 годах соответственно, это очень неплохой результат. По мнению многочисленных почитателей, такой рост числа игроков свидетельствует о высоком качестве более поздних частей, но пока неясно, в чем причина того, что так много людей стали покупать старые игры, или просто фанаты испытывают ностальгию.