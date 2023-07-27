Activision поделилась постерами пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 ©

В популярный сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 и бесплатную королевскую битву Warzone 2 стремительно приближается масштабное контентное обновление, которое ознаменует старт очередного сезона. Уже через неделю игроки смогут опробовать новое оружие, карты и многое другое, а пока Activision предлагает ознакомиться с постерами пятого сезона. Внимательные игроки уже нашли на них описания главных нововведений апдейта.

На официальном постере пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 засветились сразу три оперативника: Грейвс, Оз и Мила. Очевидно, они станут новыми играбельными персонажами, которых можно будет разблокировать в ходе боевого пропуска нового сезона. Как отмечают фанаты шутеров, появление на постере Грейвса может намекать на то, что герой остался жив после событий в кампании Modern Warfare.

Также на иллюстрациях было замечено новое оружие, которое визуально напоминает FAMAS или FFAR. Название пушки в игре может отличаться, но уже понятно, что в итоге игроки получат еще одну штурмовую винтовку в свой арсенал оружия. Также на постере засветилась карта с горящей наблюдательной башней Аль-Мазры.

Дата выхода пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 назначена на 2 августа. Вместе с этим Activision обещает официально анонсировать следующую часть Call of Duty.