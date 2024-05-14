CD Projekt RED ищет опытного дизайнера игрового процесса для работы над The Witcher 4

О продолжении игровой саги "Ведьмак" было официально объявлено еще два года назад. За это время студия CD Projekt RED наконец-то успела исправить проблемный Cyberpunk 2077 и анонсировать к нему продолжение наряду со спин-офами для серии The Witcher. К сожалению, дальше простых анонсов дело пока не особо продвинулось, и похоже, что The Witcher 4 все еще находится на очень ранней стадии разработки. На это указывает новая вакансия в студии разработчиков.

Согласно свежему объявлению, в команду CD Projekt RED требуется опытный разработчик на позицию старшего дизайнера игрового процесса. Ему предстоит примкнуть к уже сформированной команде в Варшаве, которая активно занимается разработкой новой части The Witcher. В описании вакансии подчеркивается, что от геймдизайнера ожидается ключевая роль в создании продвинутого искусственного интеллекта, который будет отвечать за поведение врагов и персонажей.

Также в объявлении упоминается проработка "увлекательных, веселых и сложных встреч", где игроки смогут по-разному взаимодействовать с объектами или героями. Для CD Projekt RED разработка The Witcher 4 является приоритетной задачей, поэтому это однозначно будет следующий проект, который выпустит студия. Однако дата выхода по-прежнему остается под вопросом.