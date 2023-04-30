Критический баг в CoD: Modern Warfare 2 и Warzone 2 не дает играть на графическом чипе AMD Vega ©

Популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 в середине апреля получил масштабное обновление, запустившее третий сезон и привнесшее неприятный баг для владельцев AMD. При попытке отправиться в бой пользователи ПК-версии получают ошибку критическую DirectX на постоянной основе. Как оказалось, проблема замечена только у тех игроков, которые пользуются встроенным графическим чипом AMD Vega.

Игровое сообщество Call of Duty высказало свое негодование как на площадке Steam, так и лично в социальных сетях компании Activision Blizzard. Спустя несколько дней непрекращающихся жалоб разработчики все-таки дали ответ, признав проблему и начав активную работу по устранению критической ошибки.

На данный момент было выпущено несколько небольших патчей после выхода крупного обновления, однако, судя по всему, данная проблема пока не исправлена. Игроки продолжают жаловаться на критическую ошибку.