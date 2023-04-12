Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
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Раскрыто полное содержимое третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Infinity Ward совместно с компанией Activision готовятся отметить следующий важный этап в поддержке Modern Warfare 2 и Warzone 2.0. Уже сегодня в обеих версиях шутеров стартует третий сезон, которые ознаменует возвращение старых режимов и появление нового контента. В специальном сообщении авторы игр раскрыли полное содержимое грядущего патча.

Третий сезон для Call of Duty Modern Warfare 2 и Call of Duty Warzone 2.0 принесет с собой новый боевой пропуск, вместе с новыми наградами. А также в шутерах появится оперативники из сюжетной кампании, оружие, игровые режимы и многое другое.

Третий сезон в Call of Duty Modern Warfare 2:

  • Режим Gunfight, который вернется прямиком из Modern Warfare 2019 года;
  • 5 карт для сетевого режима;
  • Оперативники Алехандро и Валерия;
  • Улучшенный режим "Заражение" с обновленными правилами и новый режим "Взлом".
  • Следующий кооперативный эпизод RAID.

Третий сезон в Warzone 2.0:

  • Вернется режим перестрелки с захватом денег из первой Warzone;
  • Новый Гулаг;
  • Новые предметы и снаряжение в королевской битве, а также DMZ;
  • Дополнительные боссы в режиме DMZ;
  • Ранговая система, которая будет запущена в середине сезона.
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