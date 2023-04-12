Раскрыто полное содержимое третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0

Разработчики из студии Infinity Ward совместно с компанией Activision готовятся отметить следующий важный этап в поддержке Modern Warfare 2 и Warzone 2.0. Уже сегодня в обеих версиях шутеров стартует третий сезон, которые ознаменует возвращение старых режимов и появление нового контента. В специальном сообщении авторы игр раскрыли полное содержимое грядущего патча.
Третий сезон для Call of Duty Modern Warfare 2 и Call of Duty Warzone 2.0 принесет с собой новый боевой пропуск, вместе с новыми наградами. А также в шутерах появится оперативники из сюжетной кампании, оружие, игровые режимы и многое другое.
Третий сезон в Call of Duty Modern Warfare 2:
- Режим Gunfight, который вернется прямиком из Modern Warfare 2019 года;
- 5 карт для сетевого режима;
- Оперативники Алехандро и Валерия;
- Улучшенный режим "Заражение" с обновленными правилами и новый режим "Взлом".
- Следующий кооперативный эпизод RAID.
Третий сезон в Warzone 2.0:
- Вернется режим перестрелки с захватом денег из первой Warzone;
- Новый Гулаг;
- Новые предметы и снаряжение в королевской битве, а также DMZ;
- Дополнительные боссы в режиме DMZ;
- Ранговая система, которая будет запущена в середине сезона.
Без Верданска игра уже не та