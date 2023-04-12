Раскрыто полное содержимое третьего сезона для Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 ©

Разработчики из студии Infinity Ward совместно с компанией Activision готовятся отметить следующий важный этап в поддержке Modern Warfare 2 и Warzone 2.0. Уже сегодня в обеих версиях шутеров стартует третий сезон, которые ознаменует возвращение старых режимов и появление нового контента. В специальном сообщении авторы игр раскрыли полное содержимое грядущего патча.

Третий сезон для Call of Duty Modern Warfare 2 и Call of Duty Warzone 2.0 принесет с собой новый боевой пропуск, вместе с новыми наградами. А также в шутерах появится оперативники из сюжетной кампании, оружие, игровые режимы и многое другое.

Третий сезон в Call of Duty Modern Warfare 2:

Режим Gunfight, который вернется прямиком из Modern Warfare 2019 года;

5 карт для сетевого режима;

Оперативники Алехандро и Валерия;

Улучшенный режим "Заражение" с обновленными правилами и новый режим "Взлом".

Следующий кооперативный эпизод RAID.

Третий сезон в Warzone 2.0: