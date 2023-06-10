Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
6.8 581 оценка

Скин стримера Nickmercs удалили из Call of Duty после его критики культивирования LGBT среди детей

Talendor3
Новости

Издательство Activision убрало из Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 набор с образом стримера Николаса Nickmercs Колчеффа из-за его высказываний о ЛГБТ. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

8 июня во время общения в твиттере Колчефф высказался за то, чтобы представители сообщества ЛГБТ «отстали от детей». Это разозлило некоторых пользователей и создателей контента. Одни раскритиковали позицию стримера, другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.

Позже Nickmercs провёл стрим, во время которого заявил, что не собирается извиняться за свои слова. Он объяснил, что не собирался кого-либо оскорблять, а фраза «отстать от детей» относилась к преподаванию ЛГБТ-тематик в школах. По его мнению, нет ничего плохого в обсуждении подобных вещей, но образовательные учреждения для них не подходят.

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Комментарии: 56
Ваш комментарий
MrSmoke67

Нынче в "современном" обществе быть здравомыслящим не в почете.

81
Nematoda97

Это уже не организация или идея, это религия. И как в любой религии, усомнившиеся в правильности религиозного пути, не приветствуются.

И посудите сами, день женщин, день Нового года, 7 января рождество, день защиты детей, тот же день благодарения в США и ЦЕЛЫЙ месяц гордости. Целый месяц пастыри ЛГБТ со своими прихожанами устраивают ад для всех остальных жителей Земли.

47
Talendor3

В самом деле это походит на религию, а все несогласные у них - еретики

16
Sanya721-DNR

Только дошло? У них там и расизм так же раньше за религию походил - теперь эта ЛэГэБэТэ+ЁКэЛэМэНэ+ хиромантия. Все чем можно управлять людьми, для своего избирательства и долгого правления. Верьте во что вам нагородили и помалкивайте. Обычная религия - она так же создавалась для управления массами. Только были изначально те кто жил по правилам религии (это была их жизнь), а появились те кто понял как это все использовать для управления толпой. Вот теперь и выдумывают для дебилоидных разную херню, главное чтобы поверили и подсели на развод. И понеслось распространение. Я не понимаю - где "ПАПА", религия? Международное право? Тишина....

5
oozzii68

У них сатанинские секты посещают школы и рассказывают маленьким детям что сатана не злой и что их религия это хорошо. Я думаю они сами себя уничтожат скора просто надо смотреть со стороны))) у них гомосеки и трансы с лезбухами правят балом)) это не нормально, это больные люди.

0
luVol
другие обвинили его в том, что он приравнивает гомосексуалистов к педофилам.

Да? А чего тогда в последнее время помимо всего прочего сообществом LGBTQA2+ раскручивается тема с тем, что педофилия это ориентация. Ещё там флаг отдельный воздвинули, но основателя флага Илон Маск забанил в твиттере

23
nodas

Не понял, эти поехавшие, хотят сказать что педофилия это норма ?

11
Kalmah13 nodas

К этому все похоже и вело изначально. Кстати, против этого даже геи и лесбиянки выступают.

-1
TAPAKAH222

Пруфы есть? А то выйдет, как часто бывает, так, что кто-то там что-то сказал, а потом эти слова раздувают в целую "новость".

-7
Sanya721-DNR TAPAKAH222

С этим "гомосадом" - так и получилось. Один умный говорил: "...человек - умное существо, а люди - это стадо тупых овец..." Вот так и получается, один ляпнул и погнали дебилы за копеечку разносить, не осознавая последствия. А верхушке - на руку, овцы копошатся и не обращают внимания что вокруг творится. Главное чтобы в тюрьмы можно было посадить того кто молится с ребенком перед клиникой для абортов, а другому разрешить насиловать детей и животных.

2
Vitykin TAPAKAH222

Вот первых:

Депутат-трансгендер в Парламенте американского штата Миннесота предложила защитить педофилов от дискриминации, исключив из закона "антипедофильскую формулировку". Об этом сообщает Fox News.
Мирьям Гейне на конференции TED призвала уважать педофилов.

Во вторых:

Спойлер
12
Albed0
19
askazanov

Надо же, там за бугром ещё нормальные люди есть. Похвально.

10
Player is Ready

По делу так то сказал. Преподавание этих в школах имхо недопустимо, вот вырастут и потом пусть что хотят делают.

6
Кей Овальд

А он, часом, не русский случайно? :))

4
Rograx

Я видимо проспал тот момент когда на земле из 8 миллиардов человек половина стала активистами, просто их так боятся и пытаются им услужить, словно их большинство а не меньшинство. Это же надо настолько боятся группу отбросов, которые половину земли кошмарят своими правилами, лул. Ну да лучше услужить 2 активистам чем своей огромной аудитории. Ведь кто покупает игры и ходит на фильмы, правильно, только сжв существа.

3
mongol312

Население Европы - 600млн(это без России), США - 300. Добавим Великобританию и Австралию. Даже предположим, что они там все разом поехали кукухами и массово топят за этих альтернативных, получается миллиард. Нормальных еще 7 миллиардов. И эти 7 миллиардам давно пора встать и настучать по ебалу одному зажравшемуся и поехавшему на этой почве золотому миллиарду.

2
Hanna Blair

Сейчас это уже не такое уж меньшинство, "пропаганда" этого самого работает, к сожалению

0
AkiraHitomi

Достали с этой повесточкой

1
Валентин Добров

Красавчик вообще!

1
RSV_GAMER_1987

молодец! все правильно сказал!

1
ЛАГАРИУМ

ну ЛГБТ всякое там и зеленую революцию и фейковирус продвигает ета швабра

1
3Lexas

Педофилия уже на горизонте, а дальше наверное некрофилия. Эх, завидую я этому развитому обществу

0
Wraith_Soul

Охоту на ведьм никто не отменял, как и суд Линча.

0
3Lexas Wraith_Soul

Ирония: борцы с расистами сами похлеще тех еще расистов

1
Wraith_Soul 3Lexas

А они тут причём?

0
3Lexas Wraith_Soul

С ними все так же. Они осуждают людей, которые осуждают людей

1
Wraith_Soul 3Lexas

Смёл всё в одну кучу.

0
tvorog8088

Не даёт тупым детишкам пипирки оттяпать гад такой.

0
Олег В

буква Д-демократия

0
RSV_GAMER_1987

противно уже играть в эту помойку!!!

0
Artery Kaulitz

Вот вам и современная политика большинства компаний. Будут вводить санкции против кого угодно, причём, даже против отдельных людей. Лишь бы не потерять свой доход и всяческие пособия

0
Dmitry_Quant

Давно пора для заднеприводных сделать свой остров, и всех туда отправить, пусть живут там.

0
SoRaS3

Слыхал, в Польше подобное присутствует, тоже в школах.

А в Нидерландах (кажется), собирались вывести на закон. уровень, "принудительное перевоспитание" на гетеро (на нормальных кароч). А то вымрет нация. Не прошло голосование по итогу.

-1
3Lexas

Голубые даже в самом крайнем случае понимают что детей надо откуда-то брать. Даже им придется уступить своим принципам. Ну а нет, так всем будет лучше

1
Aellie

Тоже влеплю лайкосик, вообще надо было его забанить.

-3
warp 37

Я ничего не имею против ЛГБТ, но это уже откровенный маразм.

-7
Maddyson1988

И правильно сделали! Гомофобии нет места в современном мире!

-34
GayFish

Вот только тут гомофобии нет, а только лишь желание человека защитить своих детей от государственной пропаганды в школах.

22
nodas

Есть ибо вся это ЛГБТ нечесть, это болезнь и тупик в эволюционном развитии человечества, и с этим нужно бороться..

14
TAPAKAH222 GayFish

Система образования - это тоже государственная пропаганда.)

-15
KronEilien TAPAKAH222

Только система образования направлена на приспособление детей к основному социуму, здравому смыслу, нормам общественного поведения, нравственности и семейным ценностям. Многие видели как в Варшаве на митинге ЛГБТшники как собачки лаяли на натуралов. Этому их не система образования научила.

2
Sanya721-DNR

Я вообще не понимаю этого прикола - ну пердолишь ты там другана в очко или подруги сами с собой, да. Это было всегда, всегда этих недоразвитых была куча во все времена - и не правда что оно вот только 2 дня назад появилось, это ваше движение LGBBK и как там плюс-минус (крч хер выговоришь) только потому что Россия и Китай враг и нужно организовывать веру "Гомотранспердолишь в очко", да. Человеческую натуру сложившуюся за века не изменить, и так было всегда - но почему подняли такую шумиху на эту тему именно сейчас, не понятно??? Хотя в прошлые времена могли бы и раньше начать бушевать, что не так, эти дегенераты - почему сейчас??? Ну е*ётесь, да и хрен на вас - е*итесь, никто не трогает вас, и никто не будет трогать (ну, по минимуму, так чисто поржать). Но зачем эту херню переводить в политику и навязывать насильно - это может плачевно отразится на вас самих же. Как же эти дебилы не понимают, а??? Если все на планете останутся, все такие как ЁКЛМН2жды+ - кто будет рожать детей? Кто будет рожать таких как вы, дегенератов? Ну конечно, дебилоидные им плевать, главное чтобы пердолить или пердолили - а остальное по барабану. И раньше не было этой херни расизм, гомофобия - вообще что это за херня, не пойму? Есть мужик, есть баба - все! А на остальное плевал я, не хотите входить в эти рамки - живите по другому и работайте как все нормальные люди. Развели понимаешь клоунаду на весь мир с размалёваными губами и сиськами до колен. Ну чем не клоунада - а кто то сверху ржет, пузо надрывает.

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