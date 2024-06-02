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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 068 оценок

Изменения в бэкенде Starfield говорят о скором выходе крупного обновления

Procy_on
Новости

На сабреддите пользователь JarusinTheStars заметил, что за последнюю неделю на странице Starfield в Steam появилось гораздо больше обновлений, чем обычно. Эти изменения можно увидеть в базе данных Steam, а не на публичной странице, и фанаты предполагают, что Bethesda готовит еще один большой патч или готовит DLC Shattered Space.

За последнюю неделю (и вообще с 1 мая) произошло больше изменений, чем когда-либо с момента запуска, иногда более 10 в день. Моя теория заключается в том, что в день проведения Xbox Showcase (9 июня) они представят расширение Shattered Space, а также июньское обновление, и я думаю, что оно будет еще больше, чем предыдущее.

И правда, шоукейс на следующей неделе станет отличным шансом для Bethesda показать игрокам, что она готовит за кулисами. Почти наверняка мы получим новости и о DLC Shattered Space, так что вполне возможно, что многочисленные обновления - это подготовка к нему.

На данный момент известно лишь, что DLC выйдет осенью этого года. Возможно, на выставке мы узнаем более конкретную дату выхода.

Кроме того, не исключено, что какое-то обновление выйдет во время самого шоукейса. Xbox, конечно, не против такой стратегии, учитывая, что раньше она выпускала целые игры, так что нам придется подождать и посмотреть, что планируется для Starfield в ближайшие выходные.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
warp 37

Русский язык бы и DLC, Premium Edition предзаказывал же. С радостью вернулся бы к игре. Тем более, проходил на Steam Deck, а сейчас могу по-новому на ультра в 2K, с DLSS и генерацией кадров.

1
Юрец Одесса

Русский язык есть.. Да не официальный ну уж точно не хуже. Там и без этого проблем хватает. (Да они есть)

6
Беркут Слеер

А осилят ли DLC. Со Скайримом то опыт весьма плаченый был. Нет, конечно были внесены неофициальные исправления, но Старфильд то, кто и править будет. Опять 10 лет ждать.

0
Kolyan-x3

Может после такого активного хейта в их сторону и возьмутся за ум .Наполнят игру нормальным контентом ,сделают наконец то централизованный терминал передачи и учета всех ресурсов на аванпосте ,а то как в средние века бегай по ящикам и записывай на бамажке ,что тебе надо взять и сколько .Хочется в это верить ,вроде исправляют ошибки то и карту сделали и транспорт обещают .

-2
LexxSentano Kolyan-x3

так вот вопрос возникает: чем они во время разработки игры занимались? эти несколько лет, что элементарное, по сути, наполнение делают только сейчас

4
Log Fox Kolyan-x3

Хз, насчёт центрального хранилища, если увлеклись играми по цепям, то не сильно оно отличается. Им банально нужно адекватно сделать логические цепи.

-1
Antoxanotdance

Уберут загрузки экрана при входе в каждое здание? Можно будет реально прилететь из космоса не в jpeg планету? Транспорт наземный? Можно будет вылететь с планеты самостоятельно?
Нет? Зачем трогать труп?))

0
AndralStormborn

В МассЭффектах тоже нельзя было вручную вылетать с планет самостоятельно, а только через загрузочные экраны и что с того? Да и вообще кораблем Джокер рулил.

Да и открытого мира тоже не было. А наземный транспорт был только в 1й части и МЕА, ну и еще в МЕ2 в отдельном длс про летающий танк, который больше нигде не использовался.

У Беседки вообще движок под такое не рассчитан, если они уберут все скринлоады, то даже топовые ПК задымят.

0
Котян Сутоевич

Чувиха с картинки на Кейт Хадсон похожа.

0
Oscilograf

Как бы ДЛС не стало еще большим разочарованием. Нет к ним доверия после такого релиза.

-1
Slack64

а когда в игру радио добавят и лодки/катера тоже, чтобы рыбу собирать не проходя десятки км., да ещё и вышки надо добавить, для захвата и удержания, а также возможность строить заборы вокруг аванпоста из хлама, который надо собирать/разбирать и перевозить с других планет

-1
SoRaS3

Норм.

-4
Ahnx

Для того, чтобы эта игра взлетела, из неё нужно убрать повестку. А то идёшь по Новой Атлантиде, и как будто в Гарлем попал.

-4
Бобровый Погребок

заменят движок втихую? иначе там нет смысла хоть что-нибудь править

-6
Юрец Одесса

Как ты это видишь? Вложить еще кучу бабла и это не будет делаться так быстро и у них что он есть, так все и будет просто всякие улучшения, фиксы и.т.д

0
Log Fox

А смысл, для игры которая уже вышла. Это максимально тупое решение, и я не говорю, что двигатель не очень, или что-то в этом вроде.

Тут простая арифметика, не будешь же в поездке на машине двигатель менять.

0