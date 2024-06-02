Изменения в бэкенде Starfield говорят о скором выходе крупного обновления

На сабреддите пользователь JarusinTheStars заметил, что за последнюю неделю на странице Starfield в Steam появилось гораздо больше обновлений, чем обычно. Эти изменения можно увидеть в базе данных Steam, а не на публичной странице, и фанаты предполагают, что Bethesda готовит еще один большой патч или готовит DLC Shattered Space.
За последнюю неделю (и вообще с 1 мая) произошло больше изменений, чем когда-либо с момента запуска, иногда более 10 в день. Моя теория заключается в том, что в день проведения Xbox Showcase (9 июня) они представят расширение Shattered Space, а также июньское обновление, и я думаю, что оно будет еще больше, чем предыдущее.
И правда, шоукейс на следующей неделе станет отличным шансом для Bethesda показать игрокам, что она готовит за кулисами. Почти наверняка мы получим новости и о DLC Shattered Space, так что вполне возможно, что многочисленные обновления - это подготовка к нему.
На данный момент известно лишь, что DLC выйдет осенью этого года. Возможно, на выставке мы узнаем более конкретную дату выхода.
Кроме того, не исключено, что какое-то обновление выйдет во время самого шоукейса. Xbox, конечно, не против такой стратегии, учитывая, что раньше она выпускала целые игры, так что нам придется подождать и посмотреть, что планируется для Starfield в ближайшие выходные.
Русский язык бы и DLC, Premium Edition предзаказывал же. С радостью вернулся бы к игре. Тем более, проходил на Steam Deck, а сейчас могу по-новому на ультра в 2K, с DLSS и генерацией кадров.
Русский язык есть.. Да не официальный ну уж точно не хуже. Там и без этого проблем хватает. (Да они есть)
А осилят ли DLC. Со Скайримом то опыт весьма плаченый был. Нет, конечно были внесены неофициальные исправления, но Старфильд то, кто и править будет. Опять 10 лет ждать.
Может после такого активного хейта в их сторону и возьмутся за ум .Наполнят игру нормальным контентом ,сделают наконец то централизованный терминал передачи и учета всех ресурсов на аванпосте ,а то как в средние века бегай по ящикам и записывай на бамажке ,что тебе надо взять и сколько .Хочется в это верить ,вроде исправляют ошибки то и карту сделали и транспорт обещают .
так вот вопрос возникает: чем они во время разработки игры занимались? эти несколько лет, что элементарное, по сути, наполнение делают только сейчас
Хз, насчёт центрального хранилища, если увлеклись играми по цепям, то не сильно оно отличается. Им банально нужно адекватно сделать логические цепи.
Уберут загрузки экрана при входе в каждое здание? Можно будет реально прилететь из космоса не в jpeg планету? Транспорт наземный? Можно будет вылететь с планеты самостоятельно?
Нет? Зачем трогать труп?))
В МассЭффектах тоже нельзя было вручную вылетать с планет самостоятельно, а только через загрузочные экраны и что с того? Да и вообще кораблем Джокер рулил.
Да и открытого мира тоже не было. А наземный транспорт был только в 1й части и МЕА, ну и еще в МЕ2 в отдельном длс про летающий танк, который больше нигде не использовался.
У Беседки вообще движок под такое не рассчитан, если они уберут все скринлоады, то даже топовые ПК задымят.
Чувиха с картинки на Кейт Хадсон похожа.
Как бы ДЛС не стало еще большим разочарованием. Нет к ним доверия после такого релиза.
а когда в игру радио добавят и лодки/катера тоже, чтобы рыбу собирать не проходя десятки км., да ещё и вышки надо добавить, для захвата и удержания, а также возможность строить заборы вокруг аванпоста из хлама, который надо собирать/разбирать и перевозить с других планет
Норм.
Для того, чтобы эта игра взлетела, из неё нужно убрать повестку. А то идёшь по Новой Атлантиде, и как будто в Гарлем попал.
заменят движок втихую? иначе там нет смысла хоть что-нибудь править
Как ты это видишь? Вложить еще кучу бабла и это не будет делаться так быстро и у них что он есть, так все и будет просто всякие улучшения, фиксы и.т.д
А смысл, для игры которая уже вышла. Это максимально тупое решение, и я не говорю, что двигатель не очень, или что-то в этом вроде.
Тут простая арифметика, не будешь же в поездке на машине двигатель менять.