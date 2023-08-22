Activision показала на Gamescom 2023 прохождение сюжетной миссии в Modern Warfare 3

Церемонию открытия выставки Gamescom 2023 посетила компания Activision вместе с разработчиками из студии Sledgehammer Games. Во время прямой трансляции Opening Night Live они впервые показали игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare 3. В новой части популярной серии шутеров игроков ждут знакомые карты для сетевых баталий и несколько динамичных режимов, включая противостояние с зомби.
9 минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare 3:
Выбранный разработчиками фрагмент сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 демонстрирует продуманный штурм военной базы где-то посреди океана. Вся операция проходит в секретном режиме под покровом ночи, поэтому в начале герои пробиваются скрытно и практически не встречают сопротивления. Через какое-то время поднимается тревога, поэтому герои сражаются в тюремном отсеке, где подрывают свою цель.
В Modern Warfare 3 игроков ждет не просто прямое продолжение сюжета Call of Duty: Modern Warfare 2 с хорошо знакомым капитаном Прайсом, но и возвращение любимых сетевых режимов. Новая игра позволит игрокам принять участие в многопользовательских баталиях на ремейках классических карт серии и испытать свои навыки в отдельном зомби-режиме. Объединившись с другими игроками, вам предстоит остановить орду мертвецов, которые распространяются с высокой скоростью по самой большой карте Call of Duty.
Релиз новой Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября 2023 года на ПК и всех актуальных консолях. Опробовать шутер сможет все желающие в рамках открытого бета-тестирования с 8 по 10 октября на PS4 и PS5, а также с 14 по 16 октября на других платформах. Владельцы предзаказов шутера смогут играть в бету на несколько дней раньше.
Роуч?
"Roach, no movement"
или че? я думаю это роуч если они на английском базарят. И не думаю что они освобождают макаров, если он в конце сообщал no russian. Не понимаю что происходит.
бля а че минус?
Нуу в трейлере Макаров в тюрьме
Может здесь его люди приходят его освобождать, говоря подставно на английском, "No russian"
Вполне возможно, протагониста то нам не показывают, да и во 2-ой, в этом миссии мы играли именно что за Роуча
Ходят, минусят вообще за ни за что. Давно пора таких в бан кидать как я считаю
Старый Гоуст мне больше по душе
Скучно, все эти реалистичные затянутые скриптовые сцены из новых частей с хождением и ползаньем вызывают зевоту, уже скучаю по бесконечным масштабным фейерверкам из старых частей.
А показывая прохождение, случайно прошли игру от начала и до конца
Сейчас бы такую у ебищную воду делать в 2023... даже в биошок на деретиксе 10 лучше выглядело, так же крайзис и т.д.... тупо конвейр... го вна. политотного к сожалению а хорошие игры были легендарные даже в серии.