ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 495 оценок

Россия вошла в десятку лидеров по продажам Manor Lords

butcher69
Новости

Стратегия Manor Lords, выпущенная в конце 2024 года, уже успела завоевать сердца игроков по всему миру. За месяц с момента релиза игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий, став настоящим хитом.

Но где же Manor Lords обрела наибольшую популярность? По данным издателя Hooded Horse, лидером по количеству продаж стала Америка. Жители США приобрели 21% всех копий игры.

Немалый интерес к игре проявили также геймеры из Китая (14%) и Германии (14%).

Стоит отметить и Россию, которая вошла в десятку лидеров по продажам Manor Lords, несмотря на существующие в стране проблемы с пополнением кошелька и покупкой игр напрямую.

  1. США — 422 213 копий;
  2. Китай — 279 825 копий;
  3. Германия — 276 933 копии;
  4. Великобритания — 107 295 копий;
  5. Франция — 89 223 копии;
  6. Польша — 64 094 копии;
  7. Канада — 61 240 копий;
  8. Россия — 53 479 копий;
  9. Австралия — 46 404 копии;
  10. Южная Корея — 36 122 копии.

В настоящее время игра находится в стадии раннего доступа, но уже сейчас она предлагает игрокам сотни часов увлекательного геймплея.

Manor Lords - это симулятор средневекового феодала, в котором вам предстоит построить и развивать свое поместье. Вам нужно будет добывать ресурсы, строить здания, нанимать работников и вести торговлю.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ArgumentativeScorpion

Игра становится всё популярней и популярней... Это успех для игры!!!

1
Jim_son

Хм... Соотношение купивших к населению очень занимательное. 0.038% для России, 0.17% Австралия, 0.15% Канада, 0.13% Франция, 0.16% UK, 0.31% Германия, Китай того же порядка что и Россия - 0.02%. Ну у поляков понятное дело процент очень высокий получается. В итоге выходит что процент населения который может быть заинтерисован в играх у нас в 5 раз меньше чем в европейских странах, а в Китае почти в 10 раз, но у нас снижение активности в стиме отчасти может быть связано с тем что оплатить нормально нельзя, только через костыли. Штаты тоже 0.13%.

1
Tiger Goose
Стоит отметить и Россию, которая вошла в десятку лидеров по продажам Manor Lords, несмотря на существующие в стране проблемы с пополнением кошелька и покупкой игр напрямую.

В случае с Manor Lords такого рода проблемы куда как менее актуальны, так как спокойно можно приобрести розничный ключ Steam-версии и игра также доступна в Epic Games Store, где можно оплачивать покупки напрямую с российских банковских карт.

0
Пользователь ВКонтакте

Топ игра // Дмитрий Круглов

0
p1gment

Хотя бы в игре нормальное градостроительство и военные победы...

0
Jim_son

Состояние игры, к сожалению, крайне печальное. И поиграть хочется и толком не поиграешь. Рынок кривой и багнутый вообще на всю голову, во-первых при расчете кому чего достается учитываются недостроенные дома, но при расчете кол-ва которое надо загрузить на прилавки считаются только достроенные дома, тадам... я хз как это можно было до сих пор не заметить, во-вторых жители подходят и забирают с прилавка товар, а его посчитали ровно по кол-ву домов, и сразу как кто то забрал буханку хлеба тут же какой то дом уходит в анлак, пока там работник амбара расчехлится и не принесет еще буханку на прилавок, ну блин, такое ощущение что что это вообще не продумывалось, на все это можно наплевать когда у тебя уже 100+ семей, но в начале развития региона просто улетаешь на жопной тяге от этого бардака.
Челы с амбара могут приехать с телегами и забрать по 1-2 ягоды, вообще как делать нечего, если спавн ягод далеко, то в начале игры их обобрать вообще анрил, там надо городить или 8 домиков собирателей или ставить впритык амбар (в первом случае можно просто одну семью перекидывать по мере заполнения хранилища, во втором надо две семьи сразу держать). При этом если удалось быстро обобрать спавн, то пацаны разворачиваются и сваливают домой, пока они идут домой там опять спавн, пока они сходят домой и вернутся уже часть ягод протухла, ну а чо.
С животными вообще какой то бардак, без перка охота бесполезна чуть более чем полностью (респ примерно 1 животное в месяц, это даже не смешно). Апгрейд строений тоже сломали, после загрузки исчезают требования по ресурсам, а то что уже несли оказывается в "хранилище", в результате в стойле лежат доски, в амбаре бревна с камнями и тп. Прилавки на рынке тоже поломали, их сейчас нельзя ни удалить ни перенести, блочится семья которая в данный момент этим прилавком владела и больше она прилавок уже в этой игре не поставит никогда. С торговлей как был бедлам так и остался, типа нормально торговать можно только через "торговые пути", в итоге оптимальная тактика тупо одна, Грег чего то там крутит туда сюда стоимость открытия этих "торговых путей", но по сути то ничего не меняется, оно как было одна тактика через торговлю так и осталось, потому что на этих деньгах завязаны твои войска и налоги королю, ну и смысл тогда городить какие то еще перки, надо удалять это все и просто давать торговые перки на определенных этапах развития региона. Когда до него дойдет что идея изначально нерабочая и надо придумывать что то совершенно другое? Походу не скоро.
В итоге в дискорде активное большинство тупо в танчики играются, которые тоже очень сырые. Обидно.

0
Гейские врата 3 шлак

Думал нормальная РТС с геймплеем, а тут душниловка сплошная, наподобие текстово-картиночных высеров от парадокс. Трата времени.

-5