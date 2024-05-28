Россия вошла в десятку лидеров по продажам Manor Lords

Эта стратегия даёт возможность окунуться в атмосферу средневековья и почувствовать себя настоящим лордом, управляющим собственными землями.
Начиная с маленькой деревеньки, вам предстоит вырастить её в процветающий город, полный жизни и движения. Придётся заниматься не только строительством новых зданий, но и налаживанием эффективного производства, чтобы обеспечить своих подданных всем необходимым. Ресурсы на первых порах ограничены, так что приготовьтесь экономно ими распоряжаться. Но по мере роста ваших владений появится возможность осваивать новые земли, открывая для себя их природные богатства.
Чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным, разработчики тщательно изучили зодчество и быт французских городов конца XIV столетия. Впервые в жанре градостроительных стратегий каждая деталь мира проработана с исторической достоверностью. Забудьте про избитые шаблоны европейского средневековья — здесь вас ждёт погружение в подлинную атмосферу той эпохи.
При возведении зданий вы не ограничены жёсткими рамками — располагайте их так, как считаете нужным. Старайтесь учитывать ландшафт, близость торговых путей и другие важные факторы. Начиная от центральной площади, вы будете постепенно расширять поселение, выстраивая жилые кварталы, ремесленные мастерские, склады и прочие объекты.
Игра предлагает поистине огромный ассортимент товаров — от простой одежды и еды до предметов роскоши. Чтобы производить всё это, потребуются целые цепочки по доставке сырья, его обработке на мануфактурах и сбыте готовой продукции. Продумывайте стратегию развития, решая, что важнее — благосостояние горожан или военная мощь. От правильного баланса будет зависеть благополучие ваших владений.
Чтобы заполучить ценные ресурсы, придётся расширять территорию, основывая новые поселения под разные задачи. Горняки будут добывать руду в шахтёрских колониях, а крестьяне обеспечат продовольствием ваши земли. Но имейте в виду, что в округе полно и других амбициозных правителей, жаждущих новых территорий и богатств. Неизбежно разразятся вооружённые конфликты за обладание спорными землями.
Когда настанет час сражений, помните, что ваши солдаты — не просто расходный материал. Это ваши любимые подданные, потеря каждого из которых станет тяжкой утратой для вас. Создавайте отряды из опытных ветеранов и новобранцев, обучайте их воинскому ремеслу. Без надёжных защитников не обойтись: будь то подавление мятежей, отражение набегов разбойников или захват новых земель. В крайнем случае, можно нанять отряды наёмников.
Игра становится всё популярней и популярней... Это успех для игры!!!
Хм... Соотношение купивших к населению очень занимательное. 0.038% для России, 0.17% Австралия, 0.15% Канада, 0.13% Франция, 0.16% UK, 0.31% Германия, Китай того же порядка что и Россия - 0.02%. Ну у поляков понятное дело процент очень высокий получается. В итоге выходит что процент населения который может быть заинтерисован в играх у нас в 5 раз меньше чем в европейских странах, а в Китае почти в 10 раз, но у нас снижение активности в стиме отчасти может быть связано с тем что оплатить нормально нельзя, только через костыли. Штаты тоже 0.13%.
В случае с Manor Lords такого рода проблемы куда как менее актуальны, так как спокойно можно приобрести розничный ключ Steam-версии и игра также доступна в Epic Games Store, где можно оплачивать покупки напрямую с российских банковских карт.
Топ игра // Дмитрий Круглов
Хотя бы в игре нормальное градостроительство и военные победы...
Состояние игры, к сожалению, крайне печальное. И поиграть хочется и толком не поиграешь. Рынок кривой и багнутый вообще на всю голову, во-первых при расчете кому чего достается учитываются недостроенные дома, но при расчете кол-ва которое надо загрузить на прилавки считаются только достроенные дома, тадам... я хз как это можно было до сих пор не заметить, во-вторых жители подходят и забирают с прилавка товар, а его посчитали ровно по кол-ву домов, и сразу как кто то забрал буханку хлеба тут же какой то дом уходит в анлак, пока там работник амбара расчехлится и не принесет еще буханку на прилавок, ну блин, такое ощущение что что это вообще не продумывалось, на все это можно наплевать когда у тебя уже 100+ семей, но в начале развития региона просто улетаешь на жопной тяге от этого бардака.
Челы с амбара могут приехать с телегами и забрать по 1-2 ягоды, вообще как делать нечего, если спавн ягод далеко, то в начале игры их обобрать вообще анрил, там надо городить или 8 домиков собирателей или ставить впритык амбар (в первом случае можно просто одну семью перекидывать по мере заполнения хранилища, во втором надо две семьи сразу держать). При этом если удалось быстро обобрать спавн, то пацаны разворачиваются и сваливают домой, пока они идут домой там опять спавн, пока они сходят домой и вернутся уже часть ягод протухла, ну а чо.
С животными вообще какой то бардак, без перка охота бесполезна чуть более чем полностью (респ примерно 1 животное в месяц, это даже не смешно). Апгрейд строений тоже сломали, после загрузки исчезают требования по ресурсам, а то что уже несли оказывается в "хранилище", в результате в стойле лежат доски, в амбаре бревна с камнями и тп. Прилавки на рынке тоже поломали, их сейчас нельзя ни удалить ни перенести, блочится семья которая в данный момент этим прилавком владела и больше она прилавок уже в этой игре не поставит никогда. С торговлей как был бедлам так и остался, типа нормально торговать можно только через "торговые пути", в итоге оптимальная тактика тупо одна, Грег чего то там крутит туда сюда стоимость открытия этих "торговых путей", но по сути то ничего не меняется, оно как было одна тактика через торговлю так и осталось, потому что на этих деньгах завязаны твои войска и налоги королю, ну и смысл тогда городить какие то еще перки, надо удалять это все и просто давать торговые перки на определенных этапах развития региона. Когда до него дойдет что идея изначально нерабочая и надо придумывать что то совершенно другое? Походу не скоро.
В итоге в дискорде активное большинство тупо в танчики играются, которые тоже очень сырые. Обидно.
Думал нормальная РТС с геймплеем, а тут душниловка сплошная, наподобие текстово-картиночных высеров от парадокс. Трата времени.