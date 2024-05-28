MultiVersus возвращается: бесплатный файтинг стал доступен на PlayStation, Xbox и PC

После долгого периода ожидания, прошедшего с момента выхода бета-версии, MultiVersus вновь открыла свои двери, и многопользовательский free-to-play файтинг теперь снова доступен на ПК и консолях.

Точнее, версии для PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One только что вышли, а версия для ПК через Steam и Epic Games Store дебютирует сегодня вечером.

За время, прошедшее с момента окончания бета-версии до сегодняшнего дня, разработчики из Player First Games внесли множество изменений и улучшений в MultiVersus. Среди них, пожалуй, выделяется графика: игра была переведена на движок Unreal Engine 5, а также были внесены изменения в модели персонажей и анимацию.

Кроме того, в игру добавлены новые персонажи: Джокер, Банановый Страж из "Время приключений" и Джейсон Вурхес из "Пятница, 13-е". Уже имеющиеся персонажи, напротив, были переработаны и теперь обладают новыми атаками или модифицированными версиями тех, что у них уже были, - все это сделано с учетом общего баланса игры. На этом история не заканчивается: была улучшена стабильность Netcode, добавлен новый одиночный и кооперативный режим Rifts, а также переработаны система прогрессии и система монетизации. Если вы хотите узнать больше, мы отсылаем вас к нашему обзору MultiVersus.

Те, кто принял участие в бета-версии MultiVersus (с июля 2022 по июнь 2023 года) и подключился к игре до 11 июня, получат в подарок премиум-баттл-пасс первого сезона, в который, помимо прочего, входит персонаж Джейсон Вурхиз.