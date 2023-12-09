Актер, подаривший голос Кратосу, разозлил разработчиков Call of Duty

На церемонии The Game Awards легендарный актер, озвучивающий Кратоса из God of War, Кристофер Джадж, вышел на сцену и пошутил о последней Call of Duty. В прошлом году он поднялся на самую большую сцену в мире игр и произнес речь, которая длилась целых восемь минут. Пошутив о длительности своей прошлогодней речи, Джадж заявил, что его выступление было продолжительнее, чем кампания для Call of Duty: Modern Warfare 3.
"Я не собираюсь стоять здесь и произносить длинные речи. Я буду придерживаться сценария. Никаких восьмиминутных речей, как в прошлом году", - сказал Джадж, вручая награду за лучшее выступление в этом году. "Но, что интересно, моя речь была длиннее, чем кампания Call of Duty этого года".
Как сообщает IGN, разработчики, работавшие над Call of Duty, похоже, восприняли это замечание с неодобрением, и некоторые из них обратились к социальным сетям, чтобы высказать свои претензии. Бывший разработчик Call of Duty Аджинкья Лимайе (Ajinkya Limaye) отметил, что, хотя замечания Джаджа были забавными, Call of Duty все равно выигрывает у игр God of War по другим показателям.
Помощник арт-директора Treyarch Нельсон Плами присоединился к обсуждению со своим собственным замечанием, прокомментировав, что игры God of War имеют более низкую вовлеченность пользователей, чем игры Call of Duty. Разработчик Sledgehammer Дарси Сэндолл (Darcy Sandall) высказал свое мнение, заявив, что мероприятие, посвященное достижениям в игровой индустрии, не должно сопровождаться подобными высказываниями.
Скорее всего, Джадж говорил по телесуфлеру, и, возможно, он даже не думал произносить эти злополучные слова, но это неважно - в тот момент он стал козлом отпущения. В Twitter Джезу Кордену из WindowsCentral тоже было что сказать:
Говорите что хотите о Call of Duty MW3 с точки зрения критики, но это чертовски дерьмово и дурной вкус - одобрить какую-то тупую шутку с телесуфлером, нападающую на разработчиков. Работа над этой игрой была невероятно сложной и хорошо задокументированной. Нападать на разработчиков - неправильный выбор. Прославляйте разработчиков, черт возьми.
Последний релиз Call of Duty, Modern Warfare 3, подвергся немалому количеству критики за свою кампанию. В итоге игра стала одной из худших по отзывам кампаний франшизы, которая использует разрозненные части многопользовательских карт для создания однопользовательских уровней. Но сетевая составляющая, судя по всему, получилась отличной.
Правда глаза колет
Навалили DLC-мусор за 80 евро на 3,5 часа и сидят ноют теперь за шутки над ними. По каким вы там показателям у Гов выигрываете? Разве что по продажам, но едва ли это ваша заслуга. Игрокам от этого ни холодно ни жарко.
а чья это заслуга прости? если игроки охотнее берут колду, чем ГоВ, то что в этом такого?
колда мультиплеерная игра прежде всего. Сингл на 3-4 часа это норм. Лучше уж так, чем 30 часов духоты в ГоВ которые под конец уже не возможно было терпеть. Начал проходить на «платину», но через часов 10-15 уже задушился по полной, пошел практически только по мейн квесту.
Только компания новой колды успевает задушить за 3 часа, когда ГоВ можно спокойно исследовать и кайфовать. Фанаты колды видимо уже как белки в колесе, бегут и не могут остановиться. Главное бежать и не задумываться ни на секунду.
обидели мышку - написали в норку
Вы уроды продаете за 100 баксов сезонный доступ.
Раз в год добавьте туда код мв 3 как приятный бонус игрокам.
Нет, они заявили что это отдельная игра с 1 героем в тот же самый сезонный пас.
О боги колды Спасибо за старые карты . За короткую душную кампанию . За частичный возврат канцел слайда(базовая механика из MW2019 (имхо лучшая за ласт годы)) . За отключенный оффлайн. За 70 u$d за полу DLC c коленки .
СПАСИБО ! но не надо =)
А с чего бы это длц? Другие игры тоже длц для всех прошлых в серии получается? Или где эта грань?
Если даже не ДЛЦ то последняя часть это максимально ленивая поделка за охреневшие деньги. 10000 человек в компании работает, делают только одну игру и не могут нормально сделать. Это позор. Поддерживайте дальше такой подход.
Им указали на недостаток их игры, а они, вместо того, чтоб сделать выводы - обижаются
Недостаток каловдутий в том, что они существуют.
Да пусть существует - спрос просто огромный на эти игры. Проблема в том, что разрабы не воспринимают критики
Калоделы проснулись.
"Более низкие статистики удержания, и прибыль с микротранзакций"- сравнил сюжетную игру с донатной.
Шутки они всегда про это , что кто то облажался а ты его подколол, ему обидно а всем смешно) А для того что бы не было обидно, надо иметь чувство самоиронии
Молодец чувак
Будем честными, правы обе стороны) Да, компания короткая и это позор, но в целом серия COD во многом выигрывает у GoW.
А чё такие обидчивые =)
Ну да, зачем что то менять если можно сказать что у нас всё хорошо.