Актер, подаривший голос Кратосу, разозлил разработчиков Call of Duty

На церемонии The Game Awards легендарный актер, озвучивающий Кратоса из God of War, Кристофер Джадж, вышел на сцену и пошутил о последней Call of Duty. В прошлом году он поднялся на самую большую сцену в мире игр и произнес речь, которая длилась целых восемь минут. Пошутив о длительности своей прошлогодней речи, Джадж заявил, что его выступление было продолжительнее, чем кампания для Call of Duty: Modern Warfare 3.

"Я не собираюсь стоять здесь и произносить длинные речи. Я буду придерживаться сценария. Никаких восьмиминутных речей, как в прошлом году", - сказал Джадж, вручая награду за лучшее выступление в этом году. "Но, что интересно, моя речь была длиннее, чем кампания Call of Duty этого года".

Как сообщает IGN, разработчики, работавшие над Call of Duty, похоже, восприняли это замечание с неодобрением, и некоторые из них обратились к социальным сетям, чтобы высказать свои претензии. Бывший разработчик Call of Duty Аджинкья Лимайе (Ajinkya Limaye) отметил, что, хотя замечания Джаджа были забавными, Call of Duty все равно выигрывает у игр God of War по другим показателям.

Помощник арт-директора Treyarch Нельсон Плами присоединился к обсуждению со своим собственным замечанием, прокомментировав, что игры God of War имеют более низкую вовлеченность пользователей, чем игры Call of Duty. Разработчик Sledgehammer Дарси Сэндолл (Darcy Sandall) высказал свое мнение, заявив, что мероприятие, посвященное достижениям в игровой индустрии, не должно сопровождаться подобными высказываниями.

Скорее всего, Джадж говорил по телесуфлеру, и, возможно, он даже не думал произносить эти злополучные слова, но это неважно - в тот момент он стал козлом отпущения. В Twitter Джезу Кордену из WindowsCentral тоже было что сказать:

Говорите что хотите о Call of Duty MW3 с точки зрения критики, но это чертовски дерьмово и дурной вкус - одобрить какую-то тупую шутку с телесуфлером, нападающую на разработчиков. Работа над этой игрой была невероятно сложной и хорошо задокументированной. Нападать на разработчиков - неправильный выбор. Прославляйте разработчиков, черт возьми.

Последний релиз Call of Duty, Modern Warfare 3, подвергся немалому количеству критики за свою кампанию. В итоге игра стала одной из худших по отзывам кампаний франшизы, которая использует разрозненные части многопользовательских карт для создания однопользовательских уровней. Но сетевая составляющая, судя по всему, получилась отличной.