Call of Duty: Modern Warfare III может занять 140 Гбайт на SSD-накопителе PS5

В последних играх серии Call of Duty игрокам приходилось выделять много места для хранения данных, чтобы погрузиться в игровой процесс. Не будет исключением и Modern Warfare III: игра обещает занять 140 Гбайт на SSD PS5 - если на консоли не будет установлено приложение CoD.
Информация поступила из Twitter-профиля "PlayStation Game Size", известного тем, что он следит за обновлениями базы данных PSN. В сообщении аккаунта поясняется, что размер относится к базовой игре вместе с пакетами кампаний.
Call of Duty HQ, о котором идет речь в сообщении, - это приложение, служащее для запуска игр франшизы, включая самые последние, такие как Vanguard и Modern Warfare II. Приложение весит 89 Гбайт и необходимо для запуска Modern Warfare III. Для прохождения кампании игроку придется загрузить два отдельных пакета (один - 18 ГБ, другой - 32,9 ГБ). В результате только для прохождения кампании Modern Warfare 3 потребуется порядка 140 Гбайт данных, и это еще без установки мультиплеера.
Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Предварительная загрузка раннего доступа будет доступна с 1 ноября. Объем дистрибутива составит около 50 ГБ.
Cold War 260 весил если прям всё устанавливать.
А че они туда понапихивали на 150 гигов
Каждый усик Прайса весит 1.5 гига.
А может не занять)))) А если серьёзно то варзон, зомби, сюжетка и мульт) 150 гигов и выйдет. Во всех последних вроде так и даже больше