Неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получил обновление 1.4.6

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за прошедшее время выпустили три обновления для игры - 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.6., в которых исправили ряд неприятных багов в игре.
Кроме того, создатели порта продолжают работать над улучшением лаунчера для игры, который позволяет пользователю с комфортом настроить необходимые настройки графики в игре под железо пользователя: в него добавили ряд различных настроек графики и даже поддержку NVIDIA Ansel.
Общий список исправлений в вышедших патчах представлен ниже:
- Исправлены шейдеры интерактивных карт;
- Обновлены шейдеры подручных Мистера Негатива;
- Исправлен шейдер рекламы такси;
- Множество исправлений и обновлений для шейдеров песка;
- Исправлен шейдер кристаллов Песочного человека;
- Незначительные исправления озвучки;
- Исправлен шейдер костюма Майлза Моралеса 2020;
- Исправлен шейдер костюма Майлза программируемой материи;
- Исправлены некоторые красные крыши и парковки;
- Исправлено больше шейдеров монитора;
- Исправлен шейдер транспортных средств-охотников;
- Исправлен зеркальный шейдер, он больше не желтый;
- Некоторые шейдеры Песочного человека были переделаны и теперь соответствуют 1:1 с PS5;
- Шейдер бликов переработан и исправлен;
- Исправлено больше шейдеров травы;
- Дополнительные исправления ускорителя частиц;
- Трава по всему городу теперь отображается правильно и больше не будет выглядеть как однотонная синяя или просто красная текстура;
- Солнечные блики по всему городу теперь работают корректно и почти 1:1 на PS5;
- Пожарные машины по всему городу теперь работают исправно и льют настоящую воду, а не слизь;
- Фонтаны по всему городу теперь работают корректно и больше не излучают яркий свет в ночное время;
- Боты-пауки по всему городу теперь работают корректно и больше не излучают белые квадраты;
- Обновлены фары городских машин, теперь они должны выглядеть приятнее;
- Паучье чутье обновлено и теперь отображается правильно;
- Исправлен предварительный просмотр траектории баскетбольной мини-игры;
- Декали на песке теперь отображаются правильно;
- Обновлены шейдеры тела Венома;
- На этапах событий больше нет белых квадратов, создаваемых источниками света;
- Экраны некоторых (возможно всех) ноутбуков больше не пустые и теперь работают правильно;
- Экраны некоторых (возможно всех) камер видеонаблюдения больше не пустые и теперь работают правильно;
- Рисунок в доме тети Мэй больше не дублируется;
- Паутина на захваченных в нее врагах теперь отображается корректно;
- Исправлено освещение некоторых костюмов Человека-паука;
- Скорректирован черный костюм Питера и его вариации;
- Скорректирован костюм Симбиота;
- Скорректирован костюм Анти-Венома;
- Исправлен классический черный костюм Питера, который включает в себя все 4 его стиля;
- Исправлен костюм Майлза Моралеса от Мистерио, который включает в себя все 4 его стиля;
- В целом шейдеры мировых декалей исправлены и больше не мерцают;
- Исправлены некоторые эффекты шейдеров симбиотов;
- Исправлен составной шейдер тела Анти-Венома;
- Исправлены шейдеры для головоломок с молекулами;
- Исправлен шейдер разбрызгивателей воды;
- Исправлен шейдер параллакса стекла;
- Исправлен шейдер снега для боя с боссом Мистерио;
- Дополнительные исправления шейдеров монитора;
- Исправлен шейдер линз костюма Железного паука;
- Исправлен логотип Красного паука для красного варианта программируемого костюма Майлза;
- Исправлено исчезновение шейдера подручных Песочного человека во время боя;
- Улучшены шейдеры отражения воды;
- Исправлен зеленый квадрат в море в финале боя с Песочным человеком;
- Исправлены различные другие шейдеры.
Так же разработчики порта представили актуальные системные требования для игры:
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
Как раз сегодня скачал.. Хоть попробовать.
На ютюбе посмотрел, походу практически полностью готовая игра..
На пс5 мыло жёсткое было, тут видимо если комп тянет будет и фпс и картинка, хз как они смогли отполировать но красавы..
Мыло там было из-за автоматом включенного vsr.
Может быть, просто 60 фпс в 4к глаза болели, тут же все отлично
Я думаю там ещё апскейл дикий когда 60 фпс режим в игре..