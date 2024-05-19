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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 778 оценок

Неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получил обновление 1.4.6

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за прошедшее время выпустили три обновления для игры - 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.6., в которых исправили ряд неприятных багов в игре.

Кроме того, создатели порта продолжают работать над улучшением лаунчера для игры, который позволяет пользователю с комфортом настроить необходимые настройки графики в игре под железо пользователя: в него добавили ряд различных настроек графики и даже поддержку NVIDIA Ansel.

Общий список исправлений в вышедших патчах представлен ниже:

  • Исправлены шейдеры интерактивных карт;
  • Обновлены шейдеры подручных Мистера Негатива;
  • Исправлен шейдер рекламы такси;
  • Множество исправлений и обновлений для шейдеров песка;
  • Исправлен шейдер кристаллов Песочного человека;
  • Незначительные исправления озвучки;
  • Исправлен шейдер костюма Майлза Моралеса 2020;
  • Исправлен шейдер костюма Майлза программируемой материи;
  • Исправлены некоторые красные крыши и парковки;
  • Исправлено больше шейдеров монитора;
  • Исправлен шейдер транспортных средств-охотников;
  • Исправлен зеркальный шейдер, он больше не желтый;
  • Некоторые шейдеры Песочного человека были переделаны и теперь соответствуют 1:1 с PS5;
  • Шейдер бликов переработан и исправлен;
  • Исправлено больше шейдеров травы;
  • Дополнительные исправления ускорителя частиц;
  • Трава по всему городу теперь отображается правильно и больше не будет выглядеть как однотонная синяя или просто красная текстура;
  • Солнечные блики по всему городу теперь работают корректно и почти 1:1 на PS5;
  • Пожарные машины по всему городу теперь работают исправно и льют настоящую воду, а не слизь;
  • Фонтаны по всему городу теперь работают корректно и больше не излучают яркий свет в ночное время;
  • Боты-пауки по всему городу теперь работают корректно и больше не излучают белые квадраты;
  • Обновлены фары городских машин, теперь они должны выглядеть приятнее;
  • Паучье чутье обновлено и теперь отображается правильно;
  • Исправлен предварительный просмотр траектории баскетбольной мини-игры;
  • Декали на песке теперь отображаются правильно;
  • Обновлены шейдеры тела Венома;
  • На этапах событий больше нет белых квадратов, создаваемых источниками света;
  • Экраны некоторых (возможно всех) ноутбуков больше не пустые и теперь работают правильно;
  • Экраны некоторых (возможно всех) камер видеонаблюдения больше не пустые и теперь работают правильно;
  • Рисунок в доме тети Мэй больше не дублируется;
  • Паутина на захваченных в нее врагах теперь отображается корректно;
  • Исправлено освещение некоторых костюмов Человека-паука;
  • Скорректирован черный костюм Питера и его вариации;
  • Скорректирован костюм Симбиота;
  • Скорректирован костюм Анти-Венома;
  • Исправлен классический черный костюм Питера, который включает в себя все 4 его стиля;
  • Исправлен костюм Майлза Моралеса от Мистерио, который включает в себя все 4 его стиля;
  • В целом шейдеры мировых декалей исправлены и больше не мерцают;
  • Исправлены некоторые эффекты шейдеров симбиотов;
  • Исправлен составной шейдер тела Анти-Венома;
  • Исправлены шейдеры для головоломок с молекулами;
  • Исправлен шейдер разбрызгивателей воды;
  • Исправлен шейдер параллакса стекла;
  • Исправлен шейдер снега для боя с боссом Мистерио;
  • Дополнительные исправления шейдеров монитора;
  • Исправлен шейдер линз костюма Железного паука;
  • Исправлен логотип Красного паука для красного варианта программируемого костюма Майлза;
  • Исправлено исчезновение шейдера подручных Песочного человека во время боя;
  • Улучшены шейдеры отражения воды;
  • Исправлен зеленый квадрат в море в финале боя с Песочным человеком;
  • Исправлены различные другие шейдеры.

Так же разработчики порта представили актуальные системные требования для игры:

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Как раз сегодня скачал.. Хоть попробовать.

0
RickeyIMBA

На ютюбе посмотрел, походу практически полностью готовая игра..

2
RickeyIMBA

На пс5 мыло жёсткое было, тут видимо если комп тянет будет и фпс и картинка, хз как они смогли отполировать но красавы..

0
spaMER_ID RickeyIMBA

Мыло там было из-за автоматом включенного vsr.

1
RickeyIMBA spaMER_ID

Может быть, просто 60 фпс в 4к глаза болели, тут же все отлично

0
RickeyIMBA spaMER_ID

Я думаю там ещё апскейл дикий когда 60 фпс режим в игре..

0