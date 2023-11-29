Игроки убеждены, что сервера Call of Duty: Modern Warfare 3 заполнили "глупые" боты

Новая часть популярной серии шутеров Call of Duty испытывает серьезные проблемы, даже среди лояльной фанатской базы. Игроки еще с момента релиза активно критикуют Call of Duty: Modern Warfare 3 за самые различные проблемные аспекты. Даже после нескольких обновлений критика в сторону игры не уменьшилась, наоборот, негатив пользователей только растет, ведь теперь они уверены, что разработчики добавили в матчи ботов.
На профильных форумах и в социальных сетях все чаще стали появляться темы с обсуждением ботов в мультиплеерных матчах Call of Duty: Modern Warfare 3. Игроки убеждены, что после недавнего патча шутер заполнили противники, управляемые искусственным интеллектом. Они сделали такой вывод на основе поведения некоторых игроков в матчах: пара из них ведет себя очень неестественно и заметно уступает в эффективности реальным игрокам.
Стоит отметить, что на данный момент это лишь теория игроков, которая с каждым днем находит все больше сторонников и подтверждений. Официально компания Activision и разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 не заявляли о добавлении ботов в многопользовательские матчи. Возможно, таким образом авторы хотят скрыть малое количество активных игроков в шутере и снизить время ожидания поиска матча.
Боты это те, кто до сих пор покупает этот мусор
Глупые боты? Согласен. Кто ещё кроме них купит ЭТО?
Те кто играет в этот Кал разве люди они тоже глупые боты.Разрабы этого Кала на них смотрят как на глупых ботов с реальной денюшкой.
учитывая что они пресследуют ютуберов с плохими отзывами то это 100 проц
Боты это те,кто ноет в коментах под постами о колде,которая им нах не нужна,но бегут под каждый пост ,ракообразные обиженки ,не могут простить унижение)))