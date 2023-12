"Моя речь длиннее, чем кампания Call of Duty" - Кристофер Джадж едко пошутил на The Game Awards

На прошлогодней церемонии вручения наград The Game Awards актер Кристофер Джадж получил награду за лучшее выступление за роль Кратоса в God of War Ragnarok и произнес благодарственную речь на 8 минут, которая стала изюминкой шоу. Джадж вернулся на The Game Awards в этом году и, конечно же, пошутил по поводу своей многословной речи — в адрес Call of Duty: Modern Warfare 3.

«Хорошо, хорошо, я понял. Я не буду стоять здесь и произносить длинные речи, я буду придерживаться сценария. Никаких восьмиминутных выступлений, как в прошлом году», — сказал Джадж. «Но интересный факт: моя речь на самом деле была длиннее, чем кампания Call of Duty в этом году».

Контекст здесь таков, что в Call of Duty: Modern Warfare 3 действительно была более короткая, чем обычно, кампания, и это одна из причин, по которой многие считаю ее расширением во всем, кроме цены.