Поддержка DLSS 3 в Call of Duty: Modern Warfare 3 увеличивает производительность в 1,8 раза

Call of Duty: Modern Warfare 3 будет среди новых игр, выпущенных в этом месяце, которые будут поддерживать технологию NVIDIA DLSS для значительного повышения производительности.
Как показано в новом сравнительном видео, опубликованном сегодня, последняя игра в популярной серии, которая выйдет 10 ноября на ПК и консолях, может повысить производительность на ПК до 1,8 раза благодаря DLSS 3.
Как уже упоминалось, Call of Duty: Modern Warfare 3 — не единственная игра, которая выйдет в ближайшие дни с поддержкой технологии NVIDIA. поставляется с поддержкой DLSS. Первый может получить прирост производительности до 2,2 раза при разрешении 4K и максимальных настройках, а второй, как и базовая игра, будет поддерживать DLSS 3, DLSS 2 и Reflex.
Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.
мыла в целом и всякого рода артефактов на мелких объектах тоже в 1.8 раза увеличивается, но зачем блохеру об этом писать, ведьм за это не платят
Тут речь про DLSS, а не генерацию кадров. В MW 3 на удивление внедрили качественно, в отличии от MW 2 и Warzone 2.0.
Почитай что такое dlss 3
Нормально реализованный длсс не дает мыла, а на высоких разрешениях вообще убирает его.
DLSS 3 это и есть генерация кадров рефлекс и dlss 2 )
Видимо ты и нижние так и не поняли, ЧТО такое DLSS 3. Он доступен не только 40 серии. Уже кучу раз таким объясняли. Генерация кадров указывается двумя буквами (FG), отдельно от DLSS 3 (посмотри остальные видео на канале Nvidia). В этом же видео кроме DLSS 3 ничего не написано и увеличение кадров лишь в 2 раза, что совсем не говорит о включённой генерации.
Так себе канешн тесты. Тестировали как всегда на ультра топовом железе !?
Наверное только 20% игроков в COD могут себе позволить играть 4к 140hz и rtx4090.
Нужно в таких видео делать уклон на среднестатистического геймера с среднем железом и показывать адекватные тесты в сетевой игре, а не кампании с ботами. Я сомневаюсь, что с такими настройками в ВЗ будет 140фпс...
Та они всегда проводят тесты на ультра топ пк. Я как-то искал в ютубе оптимизацию для киберпанка, и там куча обзорщиков с 4090 советы дают
проблема ФГ в увеличенной задержке при его активации, если для синглов или PvE типа Warhammer 40K Darktide это не критично, то для сетевого шутана - такое себе.
Шлейфы тоже в 1.8 раза увеличивает.
И вообще, классно показывать 130 фпс, когда в оригинале больше 60 было и видео 60фпс записано.