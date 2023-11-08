Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 раскрыли главные особенности зомби-режима

Одним из немногих нововведений Call of Duty: Modern Warfare 3 станет отдельный зомби-режим, который впервые появится в серии Modern Warfare. За его разработку отвечает опытная студия Treyarch, которая в своё время сделала его главной фишкой Black Ops. Команда существенно переработала знакомые правила зомби-режима, подогнав их под современные стандарты серии и приблизив его к правилам режима DMZ из Warzone.
Представители команды Treyarch опубликовали свежий блог разработчиков, в котором поделились основными деталями и механиками зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3. В нём игроки могут свободно исследовать огромную игровую карту, сражаться с толпами зомби, выполнять контракты и находить уникальные пушки.
Главные особенности зомби-режима:
- Общие механики подготовки оперативника к вылазке, а сам игровой процесс сильно напоминают основанные на правилах DMZ.
- В главном меню можно выбрать до трёх оперативников в "ударную группу". Каждый оперативник ударной группы может быть выбран и имеет пять различных настраиваемых слотов снаряжения.
- У игроков будут рюкзаки разных размеров, куда можно будет положить полезные предметы, найденные во время вылазки или из вашего хранилища на базе.
- С собой можно будет взять до двух пушек. Оружие теряется при смерти персонажа, но его можно заменить любым другим из тайника или контрабандными версиями, которые встречаются на карте.
- В зомби-режиме переработаны полевые улучшения, которые теперь позволяют восстанавливать здоровье бойцам, делать их невидимыми и давать другие преимущества в бою.
- Во время игры можно будет получать Этерий - особую валюту, которая необходима для улучшения оружия и создания новых предметов.
- В этом режиме реализована система перков, которые можно найти по ходу игры или создать перед вылазкой. Они дают сильное преимущество в бою, снижая отдачу и повышая урон.
- Игроки смогут использовать ядовитые, замораживающие, электрические и воспламеняющие боеприпасы.
- Для режима будет доступно уникальное оружие, которое можно создать из найденных чертежей.
- Игрокам будет доступна целая зона отчуждения Урзикстана с многоуровневой сюжетной линией из разных заданий.
Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
главная особенность 70 баксов
Мне зомби в cold war больше симпатизируют, где были как классические зомби карты, так и этот режим, только без инвентаря
зомби режим вместо сюжета для зомби игроков