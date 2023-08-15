Релизная версия Modern Warfare 3 будет включать в себя ремейки всех карт из оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2 ©

Пока сообщество фанатов Call of Duty судорожно обсуждает цену новой игры Modern Warfare 3, в сети появились первые подробности о её содержимом. Судя по всему, разработчики из студии Infinity Ward и их помощники собираются возродить для сетевого режима самые популярные карты среди поклонников франшизы. Согласно утверждениям инсайдера, в Modern Warfare 3 будут представлены обновленные версии всех карт из Call of Duty: Modern Warfare 2, которая вышла в 2009 году.

Информацией поделился проверенный автор утечек под ником el_bobberto, который успел изучить предварительную сборку Modern Warfare 3. По его словам, в шутере будет обновленная механика здоровья, переработанный TTK и функции передвижения, а самое главное — игра подарит фанатам ремейки всех карт из оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2. Спустя более десяти лет многие поклонники Call of Duty по-прежнему считают большую часть набора карт MW2 самыми лучшими из всех существующих.

Это не первый случай появления обновленных карт во франшизе Call of Duty, и наверняка не последний. Это уже стало привычным для серии, когда старые карты появляются в изменённом и улучшенном формате. Однако это будет первый случай, когда в игре Call of Duty будет выпущен целый набор карт, совершенно неоригинальный. Таким образом, если в Modern Warfare 3 войдут все стартовые карты из оригинальной Modern Warfare 2, это означает, что мы можем увидеть возвращение таких карт:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 запланирован на 10 ноября 2023 года для ПК и консолей.