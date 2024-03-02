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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 336 оценок

Скины c тематикой Warhammer 40K скоро появятся в Call of Duty Warzone и COD: Modern Warfare 3

butcher69
Новости

Сегодня Activision объявила, что контент, посвященный Warhammer 40k от Games Workshop, появится в Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3.

Как стало известно из официального аккаунта X (бывший Twitter) франшизы, сотрудничество будет включать Космических Десантников, Сестер Битвы, скины Астра Милитарум (Имперская Гвардия) и многое другое.

На данный момент мы не знаем, что еще может включать в себя это "многое другое" и означает ли это больше скинов от других фракций, или больше предметов, помимо скинов, или и то, и другое.

На данный момент дата выхода коллаборации не сообщается, поэтому нам придется подождать еще некоторое время, чтобы узнать больше.

Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3 в настоящее время доступны для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
GraF68ru

это уже давно не милитари шутер, а какой-то цирк с конями

0
Glukinc

Так по этому и варзону 1 закрыли. Что бы сделать это...

-1
ПетроНепетро
Скины c тематикой Warhammer 40K скоро появятся в Call of Duty Warzone и COD: Modern Warfare 3..

Поглядим

-1
РикоЧико

Берем скин из Вахи и ищем фурри на карте.

-2
Unicorling

И гладим их )

0
dostalker Unicorling

прикладом

-1