Скины c тематикой Warhammer 40K скоро появятся в Call of Duty Warzone и COD: Modern Warfare 3..

Сегодня Activision объявила, что контент, посвященный Warhammer 40k от Games Workshop, появится в Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3.
Как стало известно из официального аккаунта X (бывший Twitter) франшизы, сотрудничество будет включать Космических Десантников, Сестер Битвы, скины Астра Милитарум (Имперская Гвардия) и многое другое.
На данный момент мы не знаем, что еще может включать в себя это "многое другое" и означает ли это больше скинов от других фракций, или больше предметов, помимо скинов, или и то, и другое.
На данный момент дата выхода коллаборации не сообщается, поэтому нам придется подождать еще некоторое время, чтобы узнать больше.
Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3 в настоящее время доступны для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
это уже давно не милитари шутер, а какой-то цирк с конями
Так по этому и варзону 1 закрыли. Что бы сделать это...
Поглядим
Берем скин из Вахи и ищем фурри на карте.
И гладим их )
прикладом